Bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri dnes u odvolacího soudu zpochybnil věrohodnost dívek, které podle nepravomocného rozsudku znásilnil. Vinu odmítl. Své odvolání přednášel sám, vzal si slovo místo svých dvou advokátů. Poukázal mimo jiné na to, že podle rozsudku obvodního soudu se neprokázala přítomnost omamné látky v nápoji, který podle obžaloby podal nezletilé dívce, než ji u sebe v bytě znásilnil. Pokud odvolací senát rozsudek potvrdí, půjde sedmadvacetiletý někdejší politik na tři roky za mříže.

Dva dokonané skutky znásilnění se podle obžaloby staly v bytě, který si tehdejší teplický radní a student práv Feri pronajímal na pražském Žižkově. V březnu a listopadu roku 2016 tam údajně líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. První z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle obžaloby pokoušel líbat a osahávat stážistku, kterou si už coby poslanec přivedl do Sněmovny. Tento skutek obvodní soud vyhodnotil jako pokus o znásilnění.

Někdejší úspěšný politik a influencer, který kvůli stíhání rezignoval na poslanecký mandát, dnes u pražského městského soudu zkritizoval Obvodní soud pro Prahu 3 za to, že nepředvolal jím navržené svědky, nevypořádal se s judikaturou a vycházel z neobjektivních znaleckých posudků. "Chtěl jsem se vyhnout příměrům, ale je to, jako by byli bankovní lupiči odsouzeni na základě toho, že se ocitli v bankovním trezoru," prohlásil.

Nejobsáhleji se Feri vyjadřoval k prvnímu ze skutků, který se týká nezletilé. "Skutek je v obžalobě přímo podmíněn tím, že v nápoji fanta byla jakási omamná látka. Soud ale v odůvodnění rozsudku konstatuje, že látka prokázána nebyla. To by mělo stačit samo o sobě k tomu, aby soud došel ke zprošťujícímu závěru, protože soud je vázán zásadou obžalovací," uvedl exposlanec, který má titul doktora práv.

Feri se také snažil zpochybnit dívčinu výpověď. "Netvrdí, že jsem ji svlékal, ale říká, že se sama nesvlékala a najednou byla v posteli nahá. Mezery v paměti jsou podle zahraniční judikatury významným faktorem nevěrohodnosti výpovědi," poznamenal. Za občasné pomoci poznámek hovořil spatra, rozsáhle a plynule. Směrem k odvolacímu senátu i odlehčeně zavtipkoval ohledně délky, kterou jeho řeč bude mít.

U druhé dívky Feri prohlásil, že po údajném činu stála o další kontakt s ním a nadále se vídali, přičemž až po pěti letech přišla s verzí, že první styk byl znásilněním. "Je velmi netradiční a nesmyslné, že by oběť znásilnění šla další den za pachatelem a měla s ním znovu pohlavní styk," podotkl.

Ohledně stážistky pak navrhl k doplnění dokazování vyjádření jejího bývalého partnera, kterému údajně řekla, že jí Feri nic neudělal, jen jí zastoupil cestu. "Je to jasný znak její nevěrohodnosti, usvědčuje ji ze lži," řekl.

Před Ferim dostala slovo zmocněnkyně dívek Adéla Hořejší, která pro klientky žádá vyšší odškodné. Argumentovala novým rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, podle nějž se závažnost trestného činu znásilnění musí promítnout do všech výroků rozsudku tak, aby obětem přinesl prožitek spravedlnosti. Uvedla, že jedna z dívek dodnes chodí na terapii a v případě další hovořila o komplexnější destrukci a poškození životní dráhy. Poukázala na to, že Feriho majetkové poměry jsou nadstandardní. Podle nepravomocného rozsudku má Feri dívkám zaplatit dohromady 510.000 korun, jedné z nich pak dalších 33.000 korun za psychoterapii.

Před začátkem dnešního zasedání oznámil předseda odvolacího senátu Libor Vávra zaplněné jednací síni, že kvůli ochraně obětí nepovolí obrazové ani zvukové přenosy z jednání. Zároveň na přítomné novináře apeloval, aby ve zpravodajství neodhalili totožnost poškozených dívek.