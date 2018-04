Čapí hnízdo: analýza rozhodne, zda dotaci zaplatí firma nebo stát

Kdo zaplatí téměř padesátimilionovou evropskou dotaci na farmu Čapí hnízdo? Klíčovým faktorem v rozhodnutí bude analýza, již si nechal udělat ROP Střední Čechy. Ta by měla být hotova do konce měsíce. Informuje o tom server Echo24.cz.

Analýza měla být původně dokončena už do konce března, celý proces se ale zhruba o měsíc zdržel. Veřejnosti dostupná nebude. "Jedná se o vyhledávací činnost správce daně před zahájením případné daňové kontroly. Informace získané v rámci činností spjatých s daňovou kontrolou jsou neveřejné," řekl pro Echo24 ředitel ROP Střední Čechy Kamil Munia.

Jak známo, v kauze Čapí hnízdo je z dotačního podvodu obviněno deset lidí včetně premiéra v demisi Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Pokud by se ukázalo, že se Babiš opravdu dopustil trestného činu, zkomplikovalo by to jednání s ČSSD o utvoření vládní koalice.

Sociální demokraté si totiž kladou podmínku, že v případě jejich vstupu do vlády každý prvoinstančně odsouzený člen vlády, tedy i premiér v demisi, z vlády odejde. S tím ale ANO zásadně nesouhlasí. "Není to pro nás téma," prozradil pro Českou televizi Faltýnek.

Co se týká samotného vrácení peněz za dotaci, na niž farma neměla podle zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nárok, tak jsou dvě možnosti: buď ji zaplatí stát, anebo majitel farmy. Tím by byla nástupnická firma Imoba, jež patří pod koncern SynBiol. Společnost vznikla z už neexistující společnosti Farma Čapí hnízdo. SynBiol patří společně s holdingem Agrofert do svěřeneckého fondu Babiše.

Pokud se ale v ROP Střední Čechy na základě výsledků analýzy rozhodnou dotaci zpět nevymáhat, bude takřka padesát milionů muset zaplatit státní pokladna. Analýzu pro ROP Střední Čechy provádí externí právníci. ROP to zdůvodnil tím, že jeho vlastní právníci jsou zahlceni jinou prací.