Část amerického vojenského konvoje je v ČR. Míří do Pobaltí

Do České republiky vjelo krátce před půl osmou prvních několik vozidel amerického vojenského konvoje, který se bude přes Česko přesunovat na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. Mezi vozy byly obrněné transportéry Striker, nákladní automobily i víceúčelové terénní vozy HMMWV, známé jako Humvee. Z Rozvadova zamíří konvoj, doprovázený Vojenskou policií a Policií ČR, po dálnici D5 a dále po trase pražský okruh, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi, kde mají vojáci přenocovat.

Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. První vstupuje do ČR během večera, druhá část ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek.

Aby kolona vojenských vozidel co nejméně narušovala plynulost provozu, má být rozdělena asi do sedmi menších částí, které do země vstoupí zhruba s hodinovými odstupy. Celkem by mělo přijet do ČR ze základny v Německu do 170 vozidel a do 300 lidí. Čtvrteční druhá část konvoje má přijet rovněž večer a má být rozdělena do deseti částí. Po noclehu ve Staré Boleslavi mají vojáci pokračovat vždy druhý den kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod, přes Polsko odtud pojedou do Pobaltí.

V Rozvadově se první část konvoje zhruba na půl hodiny zastavila, vojáci vyvěsili na transportéry prapory se symbolikou odkazující na 100 let československo-, respektive česko-amerických vztahů. Pak se konvoj, doprovázený policejními vozy s majáčky vydal na další cestu. Příjezd sledovaly z lávek nad dálnicí skupinky lidí, někteří z nich mávali, další fotili.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) již dříve uvedla, že průjezd konvoje je ukázkou plnění českých spojeneckých závazků. "Našim vojákům zároveň umožňuje v praxi procvičit činnosti související s logistikou a doprovodem," řekla.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.