Část zkušebních komisařů pro autoškoly zahájila stávku, další ji podporují

Část zkušebních komisařů pro autoškoly v pondělí zahájila dvoudenní stávku. Vadí jim kroky ministerstva dopravy, které podle nich dlouhodobě ignoruje požadavky na změny v procesu vzdělávání a státního dozoru. Řada dalších protest podporuje, ale pracuje.

Vyplývá to z informací od jednotlivých magistrátů a radnic. Asociace zkušebních komisařů ČR odhadovala, že by se protestu měla zúčastnit většina ze čtyř stovek komisařů po celé republice. Především v menších městech se ale kvůli nedostatku termínů zkoušky uskutečňují.

Na jihu Moravy ovlivnila stávka komisařů například zkušební termíny v Břeclavi. "V pondělí a úterý byly zkoušky zrušeny a budou autoškolám nahrazeny do konce tohoto týdne. Nyní máme k dispozici čtyři zkušební komisaře, přičemž dva z nich vykonávají i jiné činnosti, které ve středu a ve čtvrtek všechny využijeme," uvedla mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

V menších jihomoravských obcích s rozšířenou působností, kde mají k dispozici jednoho nebo dva komisaře, naopak uvedli, že komisaři se ke stávce nepřipojují. "Nicméně upozorňují, že tlak na ně je neustále obrovský, poptávka silně převyšuje nabídku kvůli období, kdy nebylo možné zkoušky skládat," sdělila mluvčí radnice ve Šlapanicích na Brněnsku Anna Mrázová.

To na radnici v Hradci Králové se do protestu zapojili všichni čtyři komisaři, kteří vykonávají práci komisaře na plný úvazek. "Komisaři v těchto dnech nezkouší, někteří čerpají řádnou dovolenou, někteří jsou v práci a vykonávají jiné činnosti v souladu s jejich pracovní náplní," řekla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Zkušební komisaři v Náchodě s postojem asociace souhlasí, ale do stávky se aktivně nezapojili, uvedla mluvčí radnice Nina Adlof. Práci komisaře v dvacetitisícovém městě dělají dva lidé.

Ve Zlíně zkušební komisaři nestávkují. "Konstatovali, že důvod stávky jednoznačně existuje, nicméně vyhodnotili situaci pragmaticky tak, že by došlo pouze k odsunutí zkoušek, jejichž výkon by museli vynahradit žadatelům v jiném termínu. Komisaři se však ke stávce připojují podporou svých ostatních kolegů," řekl v pondělí mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Do stávky se aktivně nezapojili ani komisaři v Plzni, Jihlavě, Kroměříži, Rakovníku, Uherském Hradišti nebo v Kladně. Podle mluvčí plzeňského magistrátu Evy Barborkové je důvodem mimo jiné značné množství žadatelů o zkoušku, stávka by situaci jen zkomplikovala. "Někteří z uchazečů o řidičská oprávnění mají už například poslední termín, museli by tak absolvovat nový kurz," dodala.

Zkušební komisaři z Přerova se do protestu zapojili tak, že nebudou v pondělí a v úterý provádět zkoušky z praktických jízd. "Komisaři budou na pracovišti a budou zpracovávat dokumentaci související s jejich agendou. Zároveň během dne nabídnou nové termíny žadatelům o řidičská oprávnění, kteří měli být v uvedených dnech zkoušeni. Náhradní termíny budou nabízeny v následujícím týdnu,," řekla v pondělí mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Cílem dvoudenní stávky je podle asociace upozornit na nečinnost vedení ministerstva dopravy, pokud jde o situaci ve vzdělávání komisařů. Podle ministerstva je ale stávka bezdůvodná. Proti kritice se ministerstvo již dříve ohradilo s tím, že se se zástupci komisařů pravidelně schází. "Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, která odsouhlasili," uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.