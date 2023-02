Cena benzinu se za poslední týden výrazně nezměnila, nafta zlevnila o 27 haléřů

Průměrná cena benzinu v Česku v posledním týdnu stagnovala. Od předchozí středy se zvýšila o dva haléře na 37,66 koruny za litr. Nafta za stejnou dobu naopak zlevnila, a to o 27 haléřů na 36,60 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V následujícím týdnu by ceny podle analytiků mohly dál klesat.

Cenový rozdíl mezi naftou a benzinem se tak v posledních dnech opět zvýšil. Analytik Purple Trading Petr Lajsek v této souvislosti připomněl, že stále platí snížení spotřební daně u nafty, bez něhož by by nafta byla dražší. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je klíčovým důvodem pokračujícího zlevňování nafty přetrvávající teplé počasí napříč Evropou, což snižuje ceny plynu a zároveň poptávku po topné naftě.

Vývoj na trhu podle analytika XTB Jiřího Tylečka naznačuje pokračující mírný pokles cen pohonných hmot do konce měsíce. Rychleji by podle něj mohly klesat ceny nafty, a to v následujícím týdnu až o několik desetihaléřů. Připomíná také zlevňování ropy vlivem očekávaného ekonomického zpomalení. Na druhou stranu Tyleček upozorňuje na riziko do dalších týdnů, kterým se může stát oslabující koruna, která v posledních dnech začala vůči dolaru ztrácet. Zatím však nejde o výrazné pohyby.

Příznivý vývoj cen v následujícím týdnu očekává i Lajsek, zejména pak u nafty. U benzinu čeká spíše stagnaci cen, případně mírný pokles. V delším časovém horizontu však především u nafty varuje před možným vlivem embarga na dovoz ruských paliv. Import ze zemí, jako jsou Indie, Čína a oblasti Blízkého Východu, totiž podle Lajska může naftu prodražit. Kovanda v příštím týdnu odhaduje zlevnění benzin zhruba o deset haléřů, na nafty pak očekává až trojnásobné tempo.

Nejdražší pohonné hmoty tankují řidiči v Praze. Litr naturalu vyjde v hlavním městě v průměru na 38,84 koruny. Stejné množství nafty stojí v metropoli 38,51 koruny.

Naopak nejlevnější paliva jsou na jihu Čech. Průměrná cena benzinu v Jihočeském kraji činí 37,26 koruny a nafty 35,77 koruny.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku ceny rostly, následně začaly kolísat. V meziročním srovnání je nyní benzin i nafta o 24 haléřů na litru dražší.