Ceny energií se mohou časem až ztrojnásobit, řekl ministr Havlíček

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na potíže v elektrárně Temelín, kde musel být z důvodu chvění turbíny odpojen první blok. Zajímalo ho, zda je to běžné. "Čas od času to nastává. Turbíny v Temelíně jsou specifické a nejsou nikde jinde na světě. Turbo soustava měří skoro šedesát metrů a lopatky jedou dvojnásobnou rychlostí, než je rychlost zvuku. Je nutné je vyvažovat, což musí sedět na desetiny milimetru. Nemělo to žádnou souvislost s jaderným okruhem," vysvětlil Havlíček.

Moderátor se svého hosta zeptal také na ceny energií, které neustále rostou. "Cena energií se odvíjí o evropských trhů. Bude v dalších letech růst, protože Evropa začíná zelenat, začíná odstavovat uhlí a Německo odstavuje jaderné elektrárny, logicky půjde cena nahoru," argumentoval ministr.

"Za dalších dvacet let můžeme být na trojnásobku ve srovnání s dneškem. Záleží na tom, jak si budou země stát ve srovnání zdrojů. My jsme exportérem, což nebudeme, když nezačneme investovat do jádra a obnovitelných zdrojů," vysvětlil a dodal, že se v současné době tvoří jakási mapa Evropy z hlediska zdrojů.

"Přebytek ve výrobě elektrické energie bude mít Francie, protože má 52 reaktorů. Španělsko, protože má jádro a ještě jedna severská země, což je Švédsko. My budeme na nule, když dostavíme jádro. Německo má dnes přebytek, ale pokud se jim podaří zainvestovat obnovitelné zdroje, tak budou tak tak soběstační, ale nebudeme u nich nakupovat," dodal.

Dalším tématem se stalo třicáté výročí událostí 1989. "Je to důsledek demokracie, to datum vnímám citlivě, bylo mi dvacet let, byl jsem student a prožíval jsem to na denní bázi. Měli jsme strach, že nás vyrazí ze školy a rodiče z práce. Demonstrovat za svobodu je určitá odvaha. Když někdo říká, že v době demokracie demonstruje za svobodu, nepřijde mi to moc normální. Je potřeba si to připomínat a vědět, co se tehdy odehrálo. Lidé si to jdou užít, nikomu nic nehrozí. My jsme nevěděli, jestli nevyjedou nějaké tanky a podobně. Atmosféra byla úplně jiná. Bojovali jsme za to, aby si každý mohl říct svůj názor, nechť si ho dnes řekne," odpověděl Havlíček.

A dodal, že s panem prezidentem letí v rámci programu na Slovensko, kde otevřou Český dům za účasti slovenské prezidentky. "Večer budou oslavy v Praze a celá neděle bude už v režii předsedy vlády, který sezval všechny hosty do Národního muzea, kde se připomene 30 let výročí a potom pojedeme do Kramářovy vily," vysvětlil.

Milion chvilek pro demokracii

Současně Soukup nemohl vynechat chystané demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. "Je to proti premiérovi a vládě, nechápu demonstraci za svobodu v době demokracie. Ale mají na to právo. Na druhou stranu je potřeba respektovat, že mají ostatní lidé zase jiný názor a podle toho také volí. Primární důvod demonstrantů tam není, ale oni si najdou další a další důvod. Je těžké s tím bojovat. Ve volbách se však promítne skutečnost, každý má stejné možnosti a práva. To je regulérní výsledek. Uvidíme, jak to dopadne za dva roky. Voliči spravedlivě rozhodnou," argumentoval ministr průmyslu.

Závěrem pořadu moderátora zajímal ministrův pohled na blížící se krizi a ochlazení, což jsou pojmy o kterých v poslední době slýcháme často. "Připravujeme průmysl, energetiku, služby a podobně na to, že nemusíme růst stejně jako dnes. Musíme investovat do přidané hodnoty a snažíme se srazit dolů byrokratický aparát. Děláme jinak proexportní politiku. Opravdu věcně pomáháme firmám, každý den jednám se stovkou firem. Odbourali jsme tu bariéru a firmy nám věří," uzavřel Karel Havlíček