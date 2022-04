Čerstvě plnoletí mohou soutěžit o bezplatné vlakové jízdenky po Evropě

Čerstvě plnoletí Češi se mohou od čtvrtka do 21. dubna zapojit do celoevropské soutěže o bezplatné vlakové jízdenky na cesty po Evropě. Iniciativa Evropské komise DiscoverEU jich mezi účastníky soutěže rozdá 35 tisíc. Stejné množství jízdenek bude k dispozici i v dalším kole hry v říjnu. Podmínkou pro zapojení do soutěže je vyplnění kvízu na Evropském portálu pro mládež. Ve středu o tom informovala mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Radka Vavroušková. DZS je organizací ministerstva školství.

Podle Vavrouškové se o jízdenky mohou ucházet lidé, kteří se narodili v období od 1. července 2003 do 30. června 2004. Při registraci musejí odpovědět na kvízové otázky zaměřené na Evropskou unii, její politické priority a iniciativy pro mladé lidi. Úspěšní žadatelé budou moct cestovat Evropou po dobu až 30 dnů v období od letošního 1. července do 30. června 2023, a to samostatně nebo až se čtyřmi přáteli ve skupině.

Iniciativa DiscoverEU je od letoška součástí programu Erasmus+, ze kterého se financují například výjezdy studentů i pedagogů do zahraničí. Program podporuje mezinárodní spolupráci ve všech sférách vzdělávání. Evropský parlament pro něj loni do roku 2027 schválil rozpočet přes 28 miliard eur (asi 710 miliard korun).

Soutěž DiscoverEU funguje od roku 2018. Podle jejího webu získalo časovou jízdenku od prvního kola hry, které se konalo v červnu 2018, téměř 130 tisíc mladých lidí. "Nově dostanou výherci soutěže DiscoverEU také slevovou kartu, kterou mohou využít při nákupech jídla, ubytování, lístků na kulturní a sportovní akce nebo na místní hromadnou dopravu," uvedla Vavroušková. Všichni zájemci se podle ní mohou zapojit i do komunity na facebooku, kde mohou hledat spolucestující nebo získat užitečné tipy od ostatních členů.

Do soutěže se mohou zapojit mladí lidé z 27 členských zemí EU nebo třetích zemí, které jsou přidružené k programu Erasmus+. Jde o Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonii, Srbsko a Turecko.