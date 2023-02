Češi mají podle Válka nejširší nabídku preventivních vyšetření rakoviny zdarma

Češi mají podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jednu z nejširších možností preventivních vyšetření k předcházení rakovině, která je navíc hrazená ze zdravotního pojištění. Řekl to na středeční tiskové konferenci k preventivní akci ve sněmovně. Vyšetření využívá jen část lidí, například rakovině děložního čípku nebo tlustého střeva je ale díky nim možné předejít ještě před vznikem nádoru.

"Každý třetí člověk za svůj život onemocní rakovinou, takže se to týká každé širší rodiny," uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Každý rok lékaři diagnostikují nádor více než 85 500 osobám a kolem 28 tisíc rakovině podlehne. Se zkušeností s léčbou nádoru žije téměř 620 tisíc lidí.

Nejčastějším nádorem je rakovina prostaty s 7700 novými případy v roce 2020, na druhém místě rakovina prsu se 7300 případy, třetí je rakovina tlustého střeva a konečníku s téměř 7000 případy a čtvrtá rakovina plic s 6600 případy.

U všech těchto nádorů mohou lidé včasným vyšetřením v rámci takzvaného screeningového programu zabránit rozvoji samotného nádoru nebo jej zachytit v časném stadiu, které lze dobře léčit. U rakoviny prostaty ho podle Válka ministerstvo v současné době připravuje a spustit ho plánuje příští rok.

Vyšetření předcházející rakovině prsu mohou podstoupit ženy nad 45 let jednou za dva roky, účastní se jich asi 60 procent. Od doby zavedení vyšetřování se snížila úmrtnost na nádory prsu o 30 procent. Loni byl pilotně spuštěný screening rakoviny plic u lidí nad 55 let, kteří kouří nebo dlouhodobě kouřili.

"Bohužel je stále velmi málo využívaný screening karcinomu kolorekta," doplnil Válek. Podle údajů VZP ho využívá jen asi 27 procent lidí, kteří na něj mají nárok, tedy starší 50 let. Přitom každému druhému lékaři najdou při vyšetření polyp, ze kterého se může vyvinout rakovina tlustého střeva či konečníku. Často ho dokážou přímo při kolonoskopii rovnou i odstranit.

"Pokud by každý občan, který toho může využít, absolvoval jednou za deset let kolonoskopii, tak můžeme rakovinu kolorekta v podstatě eliminovat na nulu," dodal Válek. Na prevenci může ušetřit i stát, vyšetření kolonoskopií stojí řádově tisíce korun, léčba rakoviny miliony.

Velmi dobře preventabilní je podle předsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslava Svobody (ODS) také rakovina děložního čípku a hrdla. Ženy podstupují vyšetření při pravidelné prohlídce u gynekologa, díky čemuž se už výskyt snížil. "Karcinom čípku byl nejčastější rakovina žen, dneska je až třetí," uvedl. Také v tomto případě umějí lékaři odstranit už nemocnou tkáň, ze které nádor teprve vznikne.

"Náš jediný problém je dostat pacientky na vyšetření," dodal. Na prevenci ke gynekologovi chodí jen zhruba polovina žen. Tomuto typu rakoviny, jejímž původcem je lidský papilomavirus (HPV), se dá předejít i očkováním. Pro třináctileté dívky a chlapce ho platí zdravotní pojišťovny, Válek už dříve uvedl, že by možnost rád rozšířil i na dvanáctileté a čtrnáctileté. Podle Svobody je očkovaná asi polovina dětí v daném věku.

"Takový rozsah screeningových programů nenajdete skoro nikde na světě a vše je plně hrazeno," dodal Válek s tím, že lidé by je ale měli využívat víc. Demokratická společnost ale podle něho nemůže nikoho k vyšetřením nutit, byť je to v jeho zájmu. "Má to takovou drobnou daň, každý je odpovědný za svoje rozhodnutí," dodal.

Zdravotní pojišťovny osoby, které mají na screeningy nárok, zvou dopisem, kampaň ale zřejmě podle jejich dřívějších vyjádření narazila na své maximum. Těm, kteří absolvují tato vyšetření, z fondů na prevenci přispívají i na další jinak placenou zdravotní péči, například zubní hygienu nebo masáže.

Ministerstvo podle Válka chystá pro lidi, kteří více dbají na své zdraví, další bonifikace. "Kdo chodí na screeningy, bude z toho mít nějaké výhody v seniorním věku. Například by mohl mít zdarma jednou za dva roky lázně," dodal.

Poslanci se ve středu mohou do prevence sami zapojit. Organizace Hlas onkologických pacientů a další pacientská sdružení pořádají akci Poslanecká sněmovna proti rakovině. Na interaktivní výstavě si například na modelech prsů či varlat mohou vyzkoušet, jak najít bulku v rámci samovyšetření.