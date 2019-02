Češi platí za data ze sítě LTE nejvíce v Evropě

Češi platí za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů. Vyplývá to z analýzy společnosti Point Topic za třetí čtvrtletí loňského roku podle parity kupní síly na jednotlivých trzích. Proti stejnému měření v loňském první čtvrtletí si Česko o dvě místa pohoršilo.

V porovnání výše měsíční platby za LTE na rezidentním trhu patří ČR 11. příčka mezi třicítkou evropských zemí s průměrem okolo 37 dolarů. Nejvíce lidé zaplatí na Kypru, a to přes 56 dolarů, dále v Řecku a v Nizozemsku. Česko má ale zároveň třetí nejnižší objem nabízených dat v rámci tarifu.

Podle údajů společnosti Rewheel z loňského října má deset evropských zemí neomezené datové tarify, a to za cenu pod 30 eur měsíčně. Naopak v Česku si zákazník za 26 eur pořídí průměrně jen tři GB dat, což je třetí nejhorší výsledek v EU.

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) v neděli v České televizi uvedla, že data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda dělá vše pro to, aby se cena mobilních dat snižovala. Premiér opakovaně jednal s jednotlivými operátory a stále není s cenou spokojen. "Faktem je, že operátoři argumentují, že mají velké investice," poznamenal. Ministryně průmyslu má podle něj pravdu v tom, že pokud lidé budou více využívat data, pro operátory to může být výhodnější.

Čím budou data levnější, tím víc je zákazníci podle mluvčího ISP Aliance Rostislava Kocmana budou používat a nebudou hledat bezplatné wi-fi v kavárnách. "A samozřejmě nejde jen o cenu, ale také o to, aby data v tarifu (FUP) byla dostatečná. Argument, že data jsou drahá, protože je zákazníci málo používají, je podle mě úplně mimo. Porsche taky není drahé proto, že ho lidi málo kupují a jezdí místo toho ve škodovkách," řekl.

Vyjádření bylo nehorázné

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je vyjádření Novákové k cenám mobilních dat nehorázné. "Rychlá a dostupná data jsou základem pro to, aby se Česká republika posunula v oblasti digitalizace státu a rozvoji on-line služeb. Úkolem člena vlády je zajistit, aby občané měli k těmto dostupným datům přístup, nikoli hájit cenovou politiku operátorů. Paní ministryně by především měla usilovat o co nejrychlejší vypsání aukčního řízení na nového mobilního operátora," uvedl.

"V otázce nejlevnějších paušálů se těžko srovnáváme s konkurencí, protože Vodafone má v nabídce balíčky, takzvané pasy, které jinde nejsou. V absolutním srovnání se může zdát, že naše tarify jsou dražší, ale když se podíváme na průměrnou útratu na zákazníka, tak u nás lidé v průměru utrácejí méně, než je evropský průměr," uvedl generální ředitel Vodafonu CZ Petr Dvořák. Dodal, že cena za přenesený GB mobilních dat klesá v Česku téměř nejrychleji ze států EU. Meziroční pokles v ČR u jednoho gigabytu byl podle něj 45 procent.

Čtvrtého mobilního operátora by mohla do ČR přivést chystaná aukce kmitočtů 700 MHz a 3,5 GHz pro rychlé mobilní sítě 5G. Nový operátor by měl mít v soutěži podle záměru Českého telekomunikačního úřadu vyhrazenou třetinu kmitočtů v pásmu 700 MHz. Navíc mu budou muset ostatní operátoři poskytnout národní roaming do doby, než postaví vlastní síť.