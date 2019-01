Češi se nejvíce kriticky dívají na vztahy se Sýrií a Íránem

Češi si nejvíc pochvalují vzájemné vztahy se Slovenskem. Pozitivně je hodnotí 95 procent obyvatel. Naopak nejkritičtěji lidé vnímají vztahy s Íránem a Sýrií. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Vysoké podíly příznivého hodnocení naměřili sociologové u vztahů Česka s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. Kladně je vnímá devět z deseti Čechů. Vztahy s Německem ohodnotilo kladně 84 procent respondentů.

Přibližně čtyři pětiny dotázaných hodnotily pozitivně vztahy s Francií (82 procent), Velkou Británií (81 procent), Itálií (80 procent) a Spojenými státy americkými (78 procent). Vztahy s Čínou a Japonskem vnímá pozitivně sedm z deseti Čechů.

Přibližně tři pětiny dotázaných hodnotily kladně vztahy Česka s Ukrajinou, Izraelem a Ruskem. "Podíl nepříznivého hodnocení se pohybuje okolo jedné pětiny v případě Ukrajiny a Izraele, v případě Ruska je vyšší - na úrovni jedné třetiny dotázaných," uvedlo CVVM.

Mírně pozitivního hodnocení se dočkaly česko-turecké vztahy. Naopak v případě vztahů se Saúdskou Arábií již převažuje negativní hodnocení. Ze všech sledovaných zemí byly nejhůře hodnoceny vztahy se Sýrií a Íránem.

Proti výsledkům předchozího průzkumu se v prosinci nejvíce změnilo hodnocení vztahů s Ukrajinou a Izraelem, kde vzrostl podíl pozitivního hodnocení shodně o 13 procentních bodů. Hodnocení česko-izraelských vztahů tak bylo v prosinci nejlepší od počátku měření.

Pozitivní posun o šest procentních bodů zaznamenal průzkum v případě Číny, kde zároveň negativní hodnocení kleslo o sedm procentních bodů. Aktuální výsledek je druhý nejlepší od roku 2008.

Průzkum CVVM se konal od 1. do 13. prosince loňského roku. Zapojilo se do něj 1078 lidí ve věku od 15 let.