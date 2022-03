Češi si zahrady zvelebují podobně jako byty, investují vyšší sumy

Češi si zahrady podle prodejců zvelebují podobně jako byty, vytvářejí si na nich druhé společenské prostory. Důležité jsou pro ně pohodlí a kvalita, často tak neváhají do venkovního zařízení investovat vyšší částky. Lidé s nákupy zahradního nábytku už začali, obchodníci čekají vysoký zájem jako v předchozích letech, někteří předpokládají meziroční růst prodejů. Na sezonu se prodejci zásobili s předstihem, hlásí širokou nabídku.

Inspiraci ohledně zútulnění zahrady mohou lidé načerpat na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech. Od čtvrtka do neděle se tam koná veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky For Garden. Ve stejném termínu je otevřený také veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků For Interior.

Řetězec Mountfield počítá letos s vyššími prodeji zahradního nábytku než loni. Důvodem je značná nejistota ve společnosti způsobená pandemií koronaviru a také válkou na Ukrajině. "Lidé stále více směřují do svých rodinných bublin, kterými jsou pro ně domy, chaty, chalupy a zahrady, kde tráví svůj čas," řekla mluvčí firmy Kateřina Böhmová.

Zákazníci si podle ní rádi připlatí za kvalitní nábytek, ale obecně je poptávka rovnoměrně rozdělená do základních typů nábytku. "Trendem jsou venkovní jídelní stoly a židle, to vše doplněné stínícími produkty, mezi které patří pergoly či velké slunečníky," uvedla dále Böhmová. Dodala, že v posledním měsíci Mountfield zaznamenal i výrazný růst prodejů bazénů.

Síť Jysk eviduje rostoucí zájem o větší sedací soupravy na zahradu, které zajišťují vyšší pohodlí a jsou určené pro více lidí. Představují podle mluvčí společnosti pro ČR a Slovensko Zuzany Rafajlovič vyšší investici. Větší zájem je podle ní patrný také u odolných látkových polstrů. Pokračuje obliba skandinávského stylu, doplnila.

Čeští zákazníci sázejí podle marketingové ředitelky společnosti Asko - Nábytek Andrey Štěpánové na nábytek vyžadující nejnižší nároky na údržbu. Jedná se především o nábytek z umělého ratanu. Kvůli pohodlí podle ní ale lidé neváhají za nábytek na zahradu utratit i více peněz. Častěji poté obnovují doplňky jako deky, polštáře nebo dekorace na stůl.

"Aktuálně jsou módní hlavně jasné a zářivé barvy. Trendem, který přetrvává již od loňského roku a letos výrazněji posílil, jsou designová světla a světelné řetězy. Na zahradě navodí skvělou atmosféru a umožní využití zahrady i v teplých letních večerech a nocích," uvedla.

V řetězci Bauhaus lidé letos začali s nákupy vybavení na zahradu s měsíčním předstihem. Možným důvodem je podle manažerky nákupu společnosti Aleny Križánkové obava z nedostupnosti zboží, ať už kvůli zvýšené poptávce nebo v důsledku problémů s dodávkami. "Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenáváme dvojnásobný nárůst prodejů," řekla.

Před nákupem zahradního nábytku by lidé podle odborníka z oddělení zahrady v síti Hornbach Davida Bendy měli nejprve zvážit, kam ho umístí, včetně toho, zda bude stát na prknech, betonu či trávníku. Myslet by měli také na to, kolik budou mít času na údržbu. "Pod širé nebe nebo na částečně zastřešená místa je ideální nábytek z odolnějšího materiálu, který může být vystaven slunci, větru a dešti. Na zcela zastřešená místa lze vybrat jakýkoli materiál," uvedl.