České dráhy umožní ukrajinským občanům ve svých vlacích bezplatnou přepravu

České dráhy umožní ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti, bezplatnou přepravu ve svých vlacích. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do stanice v Bohumíně, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože dráhy vlastní linku na Ukrajinu neprovozují. V pátek to uvedly České dráhy. Dopravce už ve čtvrtek rovněž nabídl úřadům desítky vozů k případné evakuaci civilních obyvatel z Ukrajiny.

"S okamžitou platností mohou cestující, kteří se prokážou cestovním pasem Ukrajinské republiky, bezplatně cestovat ve všech vlacích Českých drah po celém území České republiky. V povinně místenkových vlacích je povoleno tyto cestující přepravit bez rezervace," uvedl mluvčí Petr Šťáhlavský. Opatření má podle umožnit rychlý a bezproblémový přesun Ukrajinců do Bohumína, kde mohou přestoupit na vlaky do Polska a pokračovat na Ukrajinu.

České dráhy v reakci na eskalaci konfliktu na Ukrajině ve čtvrtek rovněž nabídly českým a ukrajinským úřadům desítky vozů pro případnou evakuaci civilních obyvatel z Ukrajiny. Společnost je připravena poskytnout vozy s kapacitou až 6000 míst. Vlaky bude podle společnosti možné využit k evakuaci osob také na území sousedních zemí.