České dráhy uvažují o výstavbě nové lanovky na Ještěd, naváže na tramvaj

České dráhy uvažují po říjnové havárii kabinové lanovky na Ještěd, při které zemřel průvodčí, o výstavbě lanovky nové. Byla by zhruba o 800 metrů delší a začínat by měla u konečné tramvajové trati v Liberci - Horním Hanychově. Informuje o tom MF Dnes.

Ve hře ale zůstává i základní oprava lanovky nebo větší rekonstrukce v současné trase, která vychází ekonomicky a časově nejlépe. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiřího Ješety ale ČD zatím preferují novou lanovku.

Kabina visuté lanové dráhy spadla v neděli 31. října odpoledne z třicetimetrové výšky při cestě z horní stanice do dolní po přetržení tažného lana, zemřel její průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám. Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.

V bezmála 90leté historii lanovky to byla první taková nehoda. Vyšetřování stále pokračuje, obnově lanovky to ale nebrání. "Výsledky včetně závěrečné zprávy by měly být hotové do června příštího roku," řekl generální inspektor Jan Kučera.

Podle generálního ředitele ČD Ivana Bednárika musí zvolit takový projekt, aby lanovka znovu získala důvěru lidí. "Nemá smysl opravit lanovku tak, jak je, a přidat tam automatickou brzdu. To by nepřesvědčilo cestující, že je to bezpečné. Tam je potřeba to celé zmodernizovat. Stávající lanovka nemá velký potenciál už kvůli návaznosti na parkoviště, na MHD a vzhledem k její kapacitě. Finální rozhodnutí by mělo padnout v lednu 2022," uvedl Bednárik.

Výstavba nové lanovky by znamenala její prodloužení ze současných 1188 metrů zhruba na dva kilometry. České dráhy zároveň počítají se změnou systému kabin na oběžný, podobně jako je to na Sněžce. Dosud měla lanovka jen dvě kabiny, kdy lano táhlo jednu nahoru a druhá zároveň sjížděla dolů. Nově by měl celý úsek až 20 kabin až pro deset cestujících. "Víc kabinek s sebou přináší vyšší kapacitu, které se nám v posledních letech už nedostávalo. Nebyli jsme schopni všechny zájemce lanovkou přepravit," řekl Ješeta.

České dráhy zároveň zvažují možnost zapojit do projektu nové lanovky slovenského miliardáře Igora Rattaje, jehož společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) provozuje skiareál na Ještědu a před lety měla zájem lanovku na Ještěd odkoupit. Tehdy ČD odmítly, nehoda a nutnost velkých investic však změnily situaci. "Bavíme se o tom s nimi, že by se na stavbě nějak podíleli. Předpokládám, že TMR bude jedním z partnerů projektu," dodal Ješeta. Podle mluvčího TMR Mariana Galajdy by v takovém případě TMR prosazovala novou lanovku.