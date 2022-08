České školy jsou podle Fialy na příchod ukrajinských žáků dobře připraveny

České školství je na příchod žáků z Ukrajiny dobře připraveno a kvalita vzdělávání českých žáků neutrpí. Po úterním bilančním setkání s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN) to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Resort podle Balaše v současnosti připravuje kampaň, která má zvýšit zatím malý zájem ukrajinských dětí o studium na českých středních školách. Fiala Balaše, který se ujal funkce začátkem července, za jeho dosavadní práci pochválil.

Ministerstvo školství se v současnosti zabývá přípravou nového školního roku, ve kterém by do českých škol měly nastoupit asi desítky tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jejich přesný počet je zatím nejasný. Minulý týden Balaš uvedl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130 tisíc. Přesnější data by mělo ministerstvo od škol dostat zřejmě na začátku září.

Podle Fialy jsou školy i ministerstvo na příchod ukrajinských žáků do škol připraveny dobře. "Můžeme si být jistí, že od 1. září poběží plnohodnotná výuka jak pro české, tak pro ukrajinské děti a studenty," uvedl. Ministerstvo školství podle něj připravilo podpůrné aktivity pro snazší integraci ukrajinských žáků, například dalo školám možnost upravit rozsah vzdělávání.

Zatím malý zájem ukrajinských studentů o studium na středních školách plánuje ministerstvo podpořit kampaní na sociálních sítích, uvedl Balaš. Dosud se podle něj ke studiu na střední škole zapsala zhruba třetina očekávaného počtu ukrajinských žáků.

Kromě integrace ukrajinských žáků a studentů hovořili Balaš s Fialou na úterní schůzce také o investicích do vzdělávací infrastruktury. Fiala po setkání uvedl, že cílem je, aby do roku 2028 vzniklo ve školách zhruba 10 tisíc nových míst, zejména v prstenci kolem Prahy.

Dalším důležitým tématem úterního setkání na ministerstvu byla podle Fialy připravovaná revize školního učiva. Cílem podle něj je, aby školy mohly učit podle modernizovaných vzdělávacích plánů od školního roku 2024/2025. Podle programového prohlášení vlády by se měl do budoucna v učivu klást důraz na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Podle Balaše je modernizace výuky důležitá pro budoucí konkurenceschopnost země.

Premiér zmínil rovněž potřebu reformy doktorského studia na vysokých školách. Ministerstvo ji začalo chystat už v minulém volebním období, nyní je podle Fialy příprava dokončena. "Cílem je zajistit, aby výše doktorského stipendia byla navázána na minimální mzdu a zkvalitnil se celý systém studia," řekl.

Co se týče zajištění škol elektřinou, plynem a teplem, Fiala v souvislosti s vysokými cenami energií připomněl, že vláda zvažuje různé možnosti. Zmínil variantu státního obchodníka s energiemi pro státní a veřejné instituce. "Musíme pracovat na tom, aby se ceny elektřiny, plynu a energií vrátily do rozumného pásma, kde nyní nejsou," řekl. Zopakoval, že vláda hledá celoevropské řešení a je připravena zasáhnout i sama na úrovni českého státu.