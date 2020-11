Česko bude moci využívat jeden z nejrychlejších počítačů světa

Česko společně s dalšími devíti evropskými státy získá přístup k jednomu z nejrychlejších superpočítačů na světě. Půjde o superpočítač LUMI, který má být instalován v polovině příštího roku ve finském městě Kajaani a má umět více než 375 milionů miliard výpočtů za vteřinu. Zařízení bude uhlíkově neutrální a bude využívat výlučně obnovitelné zdroje energie. Za přístup k němu uhradilo ministerstvo školství 1,6 milionu eur (zhruba 43,5 milionu korun). Ministerstvo to v pondělí uvedlo v tiskové zprávě, kterou zveřejnilo na svém webu.

Superpočítač LUMI podle úřadu využijí evropští vědci, kteří se podílejí třeba na výzkumu proti pandemii covidu-19, vyvíjejí léčiva nebo studují změnu klimatu. Investice do něj podle ministerstva představuje pro evropské země nové výzkumné a obchodní příležitosti.

LUMI bude podle ministerstva jedním z energeticky nejefektivnějších superpočítačů na světě. Bude mít teoretický výkon až 552 milionů miliard výpočtů za vteřinu. Vážit má přibližně 150 tun a rozkládat se bude na ploše 150 metrů čtverečných, což je velikost odpovídající tenisovému kurtu.

Celkové náklady na instalaci a správu zařízení do roku 2026 se očekávají ve výši 200 milionů eur (5,4 miliardy korun), z nichž 140 milionů eur (3,8 miliardy korun) má stát jen samotný superpočítač. Peníze mají jít z Evropské komise a kromě ČR i dalších devíti evropských států zapojených do konsorcia LUMI. Jedná se o Finsko, Belgii, Dánsko, Estonsko, Island, Norsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Spoluvlastníkem superpočítače bude i společný evropský podnik EuroHPC.

Výpočetní kapacita superpočítače se má rozdělit na dvě poloviny. Jednu mezi své členy bude rozdělovat konsorcium LUMI a druhou bude mít k dispozici pro mezinárodní výzkumnou komunitu podnik EuroHPC.

Díky iniciativě EuroHPC by se v následujících letech měly ve Španělsku a v Itálii postavit ještě další dva superpočítače. Česko pak bude v podniku EuroHPC provozovat také vlastní superpočítač, který vznikl na základě výzvy vypsané na začátku roku 2019. Toto zařízení by mělo začít fungovat v 1. čtvrtletí příštího roku v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Stroj s názvem EURO-IT4I za 14,86 milionu eur (404,2 milionu korun) by měl mít výkon až 15,2 milionu miliard výpočtů za vteřinu, a bude tak zřejmě jedním z deseti nejvýkonnějších v Evropě a 50 na světě.

Podnik EuroHPC zahrnuje 32 evropských států, ČR se k němu připojila před dvěma roky. Cílem iniciativy je vybudovat v Evropě tři speciální superpočítače a zajistit pro EU dostupnost nejnovějších a nejvýkonnějších technologií ve vysokorychlostním počítání. Měla by se tak zajistit konkurenceschopnost a nezávislost EU ve vztahu k Asii a USA, které nyní těmto technologiím dominují.