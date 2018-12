Česko je pro horníky bezpečnější než jiné země, říká odborník

Těžba ropy v Rusku se v říjnu zvýšila na 11,41 milionu barelů denně, což je maximum za 30 let. K růstu přispěly hlavně velké ropné firmy, jako je Rosněfť a... více

V projektu těžby lithia u Cínovce by se měl podle premiéra Andreje Babiše začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. více

Změna plánu

Uhlí by se na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030, řekl Babiš

Aktualizováno 27.09. 10:05Černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. O dalších konkrétních krocích se rozhodne do konce roku. Po jednání s vedením těžební... více