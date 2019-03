Česko není ve výrobě drůbežího soběstačné. Kontroly nebudou

Zavedení povinných kontrol na dovozy drůbežího maso z Polska zatím nepožadují Potravinářská komora ČR ani Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Jedním z důvodů je fakt, že Česko není ve výrobě drůbežího masa soběstačné, zatímco u hovězího masa, na které jsou povinné kontroly na salmonelu již zavedené, soběstačné je. Na dotaz to uvedli zástupci uvedených organizací na tiskové konferenci.

Podle nich je české maso sice dražší, ale zároveň zřejmě kvalitnější, neboť pravidelné kontroly u něj dlouhodobě nacházejí méně nedostatků.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od předminulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba sedmi set kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozí pomalé informování o dovozu masa z jatek, která v Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Poté se do ČR dovezlo i polské kuřecí maso se salmonelou, obdobná opatření zatím stát zavádět k této komoditě ale nechce. Podle únorového odhadu ministerstva zemědělství byla ČR loni soběstačná u drůbežího masa z 68,9 procenta, u hovězího masa pak z 122,4 procenta.

Podle prezidenta svazu Tomáše Prouzy je třeba v ČR investovat do zpracovatelských kapacit, aby bylo možné českou poptávku po drůbežím i vepřovém mase uspokojit.

Prouza uvedl, že by mohla ke zvyšování českého podílu masa na trhu pomoci možnost odpisu investic z daní. Řada dodavatelů by pak podle něj chtěla mít s obchodními řetězci kontrakty například na dobu dvou let, což nyní podle něj není možné.

Unii navzdory

Podle ředitele komory Miroslava Koberny jsou polské výrobky o pětinu levnější i kvůli tomu, že Polsko má levnější vstupy jako cenu elektřiny nebo cenu pracovní síly. Komora připravila nové cechovní normy na maso, podmínkou jejich splnění je i český původ zvířat. Velké kontroly dodržování norem by podle nich měla provádět Státní veterinární správa.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) vyzval Evropskou komisi, aby celá unie přijala dočasně vůči Polsku stejná opatření, jako má vůči polskému hovězímu Česká republika. Učinil tak v dopise, kterým zamítavě odpověděl na požadavky komise, aby ČR zrušila povinné kontroly na hovězí maso z Polska na salmonelu. O situaci má Toman jednat ve středu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

Komise vyzvala minulý týden Česko, aby do minulého pátku ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího zahájené kvůli nálezu salmonely v jedné zásilce masa. České ministerstvo zemědělství požadavek odmítlo.