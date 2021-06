Česko objednalo na letošek milion vakcín proti chřipce, o 13 procent víc než loni

Česko objednalo na letošek zhruba milion vakcín proti chřipce, což je o 13 procent více než loni. Uvedl to ve středu server Seznam Zprávy na základě vyjádření mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové. Loni podle serveru zájem o očkování proti chřipce převyšoval počet dostupných vakcín. Státní zdravotní ústav (SZÚ) v dubnu oznámil, že v poslední chřipkové sezoně, tedy na přelomu loňska a letoška, laboratoře v Česku nezaznamenaly ani jeden případ viru chřipky. Zřejmě k tomu přispěla opatření proti šíření epidemie nemoci covid-19.

V roce 2019 museli podle serveru distributoři zlikvidovat 40 tisíc nevyužitých dávek vakcín proti chřipce. Loni pak ale zájem o očkování stoupl tak, že pro zájemce nestačila ani dodatečná dodávka 20 tisíc dávek nad dojednaných 860 tisíc dávek, píšou Seznam Zprávy. Potvrzovaly to i loňské zkušenosti praktických lékařů, podle nichž zájem vzrostl kvůli obavám ze souběhu chřipky s covidem-19. Nejvíce vakcíny chyběly v Praze, řekl loni na podzim předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Už loni přitom bylo podle dřívějších informací Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) objednáno meziročně o 15 procent dávek vakcín více. Zájem o očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění vzrostl podle VZP za posledních osm let o třetinu. Letos tak bude objem dodávky vakcín ještě vyšší. "Do Česka by letos mělo dorazit téměř milion vakcín proti chřipce. Je to asi o 13 procent více než loni. Ministr (zdravotnictví Adam) Vojtěch osloví výrobce chřipkových vakcín a požádá je o ještě větší navýšení," řekla Seznam Zprávám mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Objednání vakcín proti chřipce na tento rok začal podle ministerstva řešit až Vojtěch, který se stal znovu ministrem zdravotnictví letos 26. května. "Ministr Vojtěch prověřil, zdali v tomto směru učinili jeho předchůdci potřebné kroky. Bohužel se zdá, že nikoliv," řekla Seznam Zprávám Štěpanyová.

Epidemiolog a poradce ministra Vojtěcha Rastislav Maďar řekl serveru, že objednání vakcín proti chřipce se obvykle řešilo mnohem dříve. "Zajímalo mě to, jestli se objednal dostatečný počet vakcín proti chřipce na nastávající chřipkovou sezonu, protože to se řeší vždy na začátku roku, a pan ministr Vojtěch řekl, že se na to musí podívat, protože to jsou věci, které zdědil, a musí je teď rychle napravovat, ale přislíbil, že zajistí, aby bylo vakcín dost," uvedl.

V chřipkové sezoně 2019/2020, tedy ještě před začátkem šíření covidu-19 v Česku, čeští odborníci zaznamenali podle SZÚ asi 300 závažných případů chřipkové infekce a 58 lidí infekci podlehlo. V poslední chřipkové sezoně 2020/2021 už ale laboratoře nezaznamenaly žádný případ výskytu viru chřipky. K tomu přispěla podle ústavu opatření proti šíření covidu-19, ale možná také to, že lidé zřejmě při některých obtížích ani nevyhledali zdravotní péči. Ve srovnání s předchozími sezonami laboratoře dostaly k posouzení asi o pětinu méně vzorků. Nemusí to tedy znamenat, že se v Česku chřipka v poslední sezoně vůbec nevyskytla.