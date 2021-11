Česko si ve středu připomene výročí 17. listopadu opět v ulicích měst

Česko si ve středu připomene 32 let od sametové revoluce a 82 let od uzavření vysokých škol nacisty. Konat se budou pietní shromáždění i kulturní akce. Připomínku historických okamžiků doplní debaty a demonstrace týkající se aktuálních témat, jako jsou občanská práva, opatření proti epidemii covidu-19 nebo členství ČR v EU. Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli šíření koronaviru konaly akce převážně on-line, budou letos navzdory horšící se epidemii zpět v ulicích.

Události ze 17. listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu, si připomenou politici a rektoři vysokých škol u památníku na Národní třídě. Dorazit by tam měli zástupci Pirátů, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), STAN, ČSSD či Senátu. Program premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) zatím není znám, prezident Miloš Zeman je kvůli onemocnění v Ústřední vojenské nemocnici. Předseda SPD Tomio Okamura se zúčastní pietní vzpomínky na oběti nacistů z roku 1939 v Kasárnách 17. listopadu v Ruzyni. Šéf ODS a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala pak poobědvá v Mánesu s disidenty a osobnostmi polistopadových dnů.

Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem. Oslava nabídne pouliční výstavy, světelné instalace či debaty. Symbolicky v 17:11 zazní Modlitba pro Martu v podání Jany Kirschner a víc než 40 významných budov v zemi se zbarví do českých národních barev. Protinacističtí a protikomunističtí odbojáři večer v Národním divadle převezmou Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

Pietní vzpomínkové akce se budou konat rovněž před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků ze 17. listopadu 1939. Na místo se chystá vedle zástupců vysokých škol a Českého svazu bojovníků za svobodu rovněž bývalý prezident Václav Klaus. Následovat bude ještě tradiční pietní akt v Žitné ulici. V poledne se vysokoškoláci přesunou na oslavu na Albertově, odkud před 32 lety vyšel studentský průvod do centra Prahy.

Veselí i kritický nadhled by do oslav měl vnést satirický karnevalový průvod Sametové posvícení, který se vydá z pražské Kampy přes Národní třídu a Staroměstské náměstí do Kampusu Hybernská. Na Václavském náměstí se mezitím bude konat debata o budoucnosti Česka v EU a později začne Koncert pro budoucnost. Jeho pořadatelé z neziskové organizace Nerudný fest věnují letošní ročník vzpomínce na prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí uplyne v prosinci deset let. Další koncerty u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva budou v Betlémské kapli nebo v Rudolfinu. Havla připomene ještě průvod, který vyjde z Hradčanského náměstí směrem do kavárny Slavie.

Více na aktuální témata se zaměří dvě demonstrace na Staroměstském náměstí. První ohlásil spolek Milion chvilek, který chce připomenout, že v lednu 2023 bude volba prezidenta. O tom, zda se nástupcem Miloše Zemana nestane populista či extremista, rozhodne podle zástupců spolku síla občanské společnosti. Toto shromáždění později vystřídá protest hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES a dalších desítek uskupení proti opatřením proti epidemii covidu-19.

Protest v den svátku chystá také strana Levice, a to proti pravicové vládě. Z demonstrace na náměstí Republiky se jeho účastníci vydají na pochod centrem Prahy směrem na Malostranské náměstí.

Výročí si připomenou i lidé mimo Prahu. Například v Brně se rozezní tóny písničkářů z doby revolučních dnů na festivalu Brněnský sedmnáctý. Kromě náměstí Svobody plánují studenti oslavy na dalších čtyřech místech v moravské metropoli. Vzpomínkové akce se budou konat i v dalších městech po celé zemi.