Česko v případě nedostatku nemocničních lůžek naváže spolupráci s Německem

V případě nedostatku lůžek na jednotkách intenzivní péče by Česká republika v epidemicky krizové situaci mohla využít spolupráce s Německem. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka ve středu sdělil, že na obou stranách je velká ochota nalézt řešení, pokud to bude potřebné.

"Ohledně zdravotnické spolupráce teď v době covidu jsme na expertní úrovni v kontaktu s německou stranou, saskou i bavorskou, a hledáme cestu, jak v případě potřeby postupovat, a to na bázi reciprocity," uvedl Kafka. Poukázal na to, že vzhledem k opakovaným změnám ve vývoji pandemie je nutné být připraven. "Rozhodování se budou dělat na úrovni ministerstva zdravotnictví, ale my můžeme konstatovat velkou ochotu na obou stranách nalézt v případě potřeby dobré řešení. Samozřejmě věříme, že k takové situaci nedojde a naše spolupráce zůstane na úrovni společného cvičení," dodal.

Česku a také Polsku v případě krizové situace nabídl již v dubnu pomoc saský premiér Michael Kretschmer. Učinil tak v době, kdy Sasko, podobně jako jiné německé spolkové země, přijaly řadu pacientů s koronavirem z Itálie a Francie, aby tak ulehčily jejich přetíženým nemocnicím. Kretschmer tehdy zdůraznil, že případná pomoc Česku a Polsku by určitě neztroskotala na otázce peněz.

Z neveřejné predikce Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), kterou mají k dispozici Aktuálně.cz a Deník N, vyplývá, že kapacity nemocnic v Česku budou na konci října vyčerpány i v případě, že se vyplní nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý uvedl, že pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči bude vyčleněno až 10 000 nemocničních lůžek. Nejdůležitější podle něj bude naplněnost jednotek intenzivní péče. Vznikne také systém pro sdílení zdravotnického personálu.