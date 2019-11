Českou armádu čekají změny, nutně potřebuje modernizovat

Česká armáda musí modernizovat, zvýšit rychlost reakce nebo zavést nové technologie. Na každoročním velitelském shromáždění to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Armáda se podle něj nachází v přelomovém období. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) oznámili, že česká armáda příští rok převezme šestiměsíční velení výcvikové mise Evropské unie v Mali. Podle prezidenta Miloše Zemana by se mělo NATO zaměřit na boj proti terorismu. Odmítl stažení z Afghánistánu, země by se podle něj stala základnou teroristů.

Armáda se podle Opaty nachází v přelomovém období, kdy pracuje na svém největším přezbrojení. V příštím roce očekává podpis smluv na dodání pásových bojových vozidel pěchoty, nových děl, protiletadlového kompletu SHORAD nebo systému řízení palby. Připomněl také výstavbu nových jednotek včetně budování kybernetických sil, výsadkového pluku, praporu podpory a praporu bezpilotních systémů.

Využívání dronů dlouhodobě podporuje Zeman, podle kterého jejich význam roste. Prezident uvítal, že "velmi pravděpodobně tyto drony budou nakoupeny z Izraele, protože to je technologická velmoc, která je na špičce této konkrétní techniky". Podle vedení ministerstva a armády zatím nebyla akvizice dronů zahájena, a není proto jasné, odkud budou nakoupeny. Opata připustil, že Izrael společně se Spojenými státy představuje špičku v oboru bezpilotních letounů.

Nové výzvy pro armádu

Opata v projevu zdůraznil, že se v bezpečnostní oblasti objevily nové výzvy, a je proto potřeba posilovat schopnosti k vedení konvenční války, ale i v řešení například asymetrických hrozeb. Zmínil také potřebu budování kybernetických sil, zvýšení rychlosti reakce a zavedení nových technologií. Zdůraznil potřebu modernizace, doplnění bojových útvarů a navýšení aktivních záloh. Za pilíř modernizace označil přezbrojení 7. mechanizované brigády. Jako negativní trend Opata vidí stárnutí populace a zhoršování fyzické kondice mladých lidí.

Babiš uvítal, že se podařilo rozjet důležité modernizační projekty. Připomněl, že armáda má velký dluh z minulosti kvůli škrtům. Je přesvědčen o tom, že obranyschopnost země vyžaduje velké investice.

Metnar zdůraznil, že příští rok bude na investice určeno asi 18 miliard z rozpočtu na obranu. Letos podle něj bylo uzavřeno téměř 300 vojenských smluv za 17 miliard korun. Do konce roku má v plánu podepsat další smlouvy v hodnotě 24 miliard korun. Jednou z nich bude nákup vrtulníků z USA, které nahradí ruské stroje Mi-24. Vyřazené helikoptéry by mohly být podle Opaty odprodány. Babiš doplnil, že by dva tyto stroje mohla získat policejní protiteroristická jednotka místo nákupu nových vrtulníků.

Babiš vojákům poděkoval za zapojení do zahraničních misí. Nejvíce vojáků má ČR v Afghánistánu, Pobaltí nebo v Mali. Právě v Mali se chystá armáda na převzetí velení výcvikové mise Evropské unie, ve které slouží přes 600 vojáků z více než 20 zemí. Velitelem bude ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák, součástí štábu by mohli být i Slováci.

Zeman řekl, že NATO by se mělo zaměřit na boj proti mezinárodnímu terorismu, který je hlavním nepřítelem civilizovaných států. Odmítl také možnost na stažení aliančních vojáků z Afghánistánu, země by se podle něj stala základnou teroristů kterou byla před rokem 2001. Proti odchodu z Afghánistánu se postavil i Metnar. Zeman připomněl slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že je NATO ve stavu klinické smrti. Podle něj je na vině tohoto stavu zaměření aliance na odstrašení protivníků v konvenčním konfliktu.