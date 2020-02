Cesta na Tchaj-wan: Petříček chce společné stanovisko ústavních činitelů

Na stanovisku k dopisu čínského velvyslanectví kvůli tchajwanské misi senátorů by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měli shodnout všichni ústavní činitelé. Ministr návrh připraví na jejich březnovou schůzku. Řekl to novinářům po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Podle Vystrčila by stanovisko mělo být dostatečně razantní. V opačném případě doporučí Senátu přijmout kritičtější postoj.

"Domluvili jsme se, že bychom to (dopis) měli řešit na schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Jsem přesvědčen, že bychom na to měli reagovat jednotně," uvedl Petříček. Podle něj by ústavní činitelé měli zohlednit potřebu vzájemného respektu i realistické možnosti s ohledem na rozdílné pohledy i ekonomické zájmy. Vystrčil chce prosazovat kritický postoj. "Věřím, že i další ústavní činitelé si uvědomí, že jsme suverénní země, která si nemůže nechat od nikoho nic diktovat," řekl. Součástí stanoviska by mohl být i odmítavý postoj k setrvání nynějšího čínského velvyslance v ČR, dodal.

Petříček označil lednový dopis, v němž čínská ambasáda varovala Senát i české podnikatele před důsledky cesty na Tchaj-wan, za "velmi nestandardní". Vystrčil zopakoval, že dopis je výhrůžný, až vyděračský a staví Česko do lokajské pozice. Měl dojem, že ministr má na dopis podobný názor.

Ministr požádal předsedu Senátu, aby horní komora uspořádala veřejné slyšení k česko-čínským vztahům. Podle Vystrčila by se mohlo konat do tří měsíců. Podle něj je třeba vyjasnit postoj ČR, aby jej nereprezentovaly skupiny, z nichž jedna s Čínou nechce mít nic společného a druhá "skoro nezná cestu jinam než do Číny". O přípravu slyšení chce Vystrčil požádat šéfa senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý).

Cestu na Tchaj-wan spolu s podnikateli plánoval Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), který koncem ledna náhle zemřel. Zatímco Fischerův výbor misi podpořil, Petříček cestu vedenou předsedou Senátu označil za "poměrně výjimečnou". "Nicméně je to záležitost parlamentní diplomacie. Já nebudu panu předsedovi (Vystrčilovi) říkat, jestli má jezdit, nebo ne. Je to skutečně na jeho zvážení," dodal. Podle ministra by se Česko mělo držet dosavadních principů vztahů s Čínou a uvážit, zda případných ekonomických přínosů nelze dosáhnout jinak.

Vystrčil uvedl, že mu Petříček cestu na Tchaj-wan nedoporučil. Předseda horní komory uvedl, že o případném uskutečnění cesty, která byla původně plánována na konec února, se rozhodne až po schůzce s ústavními činiteli a poradě s odborníky. Záležet mu bude také na postoji Senátu. Řekl také, že nyní se cesty do východní Asie spíše ruší kvůli šíření koronaviru. Cestu by bylo třeba navíc detailně připravit.

Čínské velvyslanectví v dopise varovalo před možnými následky cesty senátorů na Tchaj-wan. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.