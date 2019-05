Cesta poslanců na Machu Picchu? Prověřit, říká TOP 09

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navrhne zařazení mimořádného bodu programu, ve kterém by se Sněmovna zabývala cestou poslanců a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly do Peru. Strana to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Server iRozhlas.cz uvedl, že delegace při cestě zamířila za turistikou například do někdejšího inckého města Machu Picchu. NKÚ se proti reportáži ohradil. Kala uvedl, že pro osobní volno byl vyhrazen jeden z devíti dnů pracovní cesty a veškeré náklady s návštěvou Machu Picchu hradil ze svého.

Web iRozhlas.cz napsal, že do Peru odletělo pět poslanců kontrolního výboru. Doprovázely je dvě sekretářky, tlumočnice a Kala, výpravu vedl místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). V hlavním městě Limě podle serveru strávili poslanci tři dny, poté se přesunuli do města Cuzco, které je branou do Machu Picchu. "Delegace si lístek na Machu Picchu zaplatila sama. Hotely, letadlo, služby tlumočnice i denní diety platí Poslanecká sněmovna," uvedl server.

Pekarová Adamová v tiskové zprávě uvedla, že členové delegace "si udělali za veřejné peníze výlet do Machu Picchu". "Je to vlastně trochu oxymóron, když instituce, které mají držet dohled nad hospodárným zacházením s veřejnými prostředky, samy dělají úplný opak," uvedla. Informace by podle ní jako mimořádný bod měla probrat Sněmovna. "Budu chtít vědět, co delegace kontrolního výboru dělala ve 2700 metrech nad mořem za veřejné peníze," dodala.

Kala se v tiskové zprávě ohradil proti tvrzení, že by jeho cesta do Peru byla plýtváním peněz. "Pracovní cesta trvala devět dní, přičemž jeden den byl vyhrazen na osobní volno. Využil jsem ho k návštěvě Machu Picchu a veškeré náklady s ní spojené jsem si hradil z vlastních peněz. Z toho důvodu a také vzhledem k náročnosti zbytku programu nemám důvod se za cokoli omlouvat ani si to vyčítat," uvedl.

NKÚ před měsícem kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co úřad zveřejnil zprávu hodnotící loňský rok v Česku. Ve zprávě mimo jiné uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení, či dopravu. Kabinet se proti tomu ohradil dopisem, Babiš Kalu kritizoval, že "dělá politiku". Kala se pak koncem dubna zúčastnil jednání kabinetu a poté zdůraznil, že zpráva je otiskem k určitému datu, ale nevztahuje se k současnému menšinovému kabinetu ANO a ČSSD.