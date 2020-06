Čeští dopravci obnoví vlakové spoje do Polska, v červenci i Leo Express

Čeští železniční dopravci v následujících týdnech obnoví vlaková spojení do Polska. České dráhy vypraví první dálkové i regionální vlaky 22. června, na začátku července obnoví spoje i Leo Express. Ve vlacích budou hraniční kontroly. Vyplývá to z aktuálních informací dopravců. Vlaky vyjedou do Polska po tříměsíční koronavirové přestávce. Jde o poslední sousední zemi, která otevřela hranice.

České dráhy od pondělí vypraví například vlaky EuroCity z Prahy do Krakova a Varšavy. Obnoveny budou i denní spoje, které vyjedou ze Slovenska či Rakouska a přes Břeclav a Bohumín zamíří do Varšavy, Krakova, Gdyně a Přemyšle. U některých spojů budou v prvních dnech ještě platit některá omezení kvůli postupnému nasazování souprav, u některých linek tak bude nutný přestup.

Od pondělí budou v provozu i regionální spoje na trati přes polské Głuchołazy. Další lokální spoje dopravce plánuje obnovit v červenci.

V noci z 26. na 27. června vyjedou také přímé vlaky z Bohumína k polskému Baltu, konkrétně do Svinoústí, Helu a Kolobřehu.

V provozu zatím nebudou kvůli podmínkám polských úřadů pro obsazování lůžkových a lehátkových spojů klasické noční vlaky. Výjimkou budou vlaky k Baltu, které ovšem nebudou mít lůžkové vozy. Dráhy dále jednají o vlacích mezi Prahou a Krakovem od noci 26./27. června a v případě zmírnění požadavků také nočního spojení Vídeň-Břeclav-Bohumín-Berlín.

Leo Express

V červenci obnoví své linky do Polska i Leo Express, jezdit bude z Prahy do Krakova a Vratislavi. Linka do Krakova bude od 3. července vyrážet z Prahy vždy v pátek a v neděli, zpátky se bude vracet vždy v následujících dnech. Jízdenky na tyto spoje už dopravce prodává. Leo Express zároveň oznámil, že ještě zintenzivní některá ochranná opatření ve všech svých vlacích. Vedle klasického dezinfikování vlaků před každým vyjetím a čištění ozonem budou dezinfikována i sedadla po výstupu cestujících. "Nový cestující si tak i během jízdy sedá na nově vydezinfikované místo," uvedl mluvčí Emil Sedlařík.

Do Polska jako první ve čtvrtek začal jezdit autobusový dopravce FlixBus. Denně jezdí například do Varšavy, Poznaně, Krakova, Gdaňsku nebo Lodže. Spoje pojedou z Prahy přes Liberec nebo Hradec Králové. Ve všech spojích do Polska budou hraniční kontroly, cestující navíc při návratu do ČR se budou muset prokázat testem na nákazu covid-19 nebo nastoupit do karantény. Vláda totiž zařadila příhraniční Slezské vojvodství do oblastí s vysokým rizikem nákazy koronavirem.