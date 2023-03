Čeští pěstitelé máku mají kvůli válce horší odbyt v zahraničí

Čeští pěstitelé máku přišli kvůli konfliktu na Ukrajině o výraznou část odbytu v zahraničí. Každoročně se z tuzemska vyváží zhruba 80 procent produkce a velká část směřovala do Ruska a na Ukrajinu. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Loni osevní plochy máku v Česku podle Českého statistického úřadu klesly zhruba o 40 procent na 26 125 hektarů.

Pěstitelé mají podle komory obavy z nejisté budoucnosti a lze očekávat, že rekordních osevních ploch, jako bylo v letech 2020 a 2021, letos nejspíše mák nedosáhne. Doležal upozornil na to, že v letech 2020 i 2021 přesahovaly osevní plochy máku 40 tisíc hektarů. Loni se z více než 26 tisíc hektarů sklidilo 21 964 tun máku.

"Pěstitelé mají podle informací z naší členské základny obavy z nejisté budoucnosti, a to kvůli vysokým nákladům, zhoršení v oblasti ochrany rostlin, potenciálnímu zařazení máku do erozně nebezpečných plodin a omezeným možnostem odbytu," uvedl. Do zahraničí se podle něj loni vyvezlo nejmenší množství máku od roku 2007.

Upozornil také na to, že v posledních letech se snížil dovoz máku, který byl z pohledu českých pěstitelů problematický. Šlo hlavně o mák ze Slovenska, Maďarska a částečně z Turecka. "Tento parametricky nevyhovující mák byl s naším mákem míchán a dále dodáván do třetích zemí podstatně levněji, čímž českým zemědělcům kazil ceny," doplnil Doležal.

Prezident komory dále uvedl, že v západní Evropě se většinou pěstuje mák s vyšším obsahem alkaloidů, který se užívá ve farmaceutickém průmyslu, a pro mák používaný v potravinářství se klade vysoký důraz na kvalitu a nízké množství alkaloidů. Od loňského roku platí v EU přísnější pravidla pro množství alkaloidů obsažených v máku při jeho použití v potravinářství. Český mák tyto normy splňuje.

Michaela Charvátová, produktová specialistka společnosti Zeelandia, která zpracovává mák na pekařské náplně, uvedla, že cena makových směsí začala stoupat v polovině loňského roku kvůli rostoucím cenám zemědělské produkce nebo obalových materiálů. Cenu také zvyšoval růst nákladů na energie nebo zdražení cukru. "Celkové meziroční navýšení je teď okolo 15 až 25 procent," dodala.

Podle Situační a výhledové zprávy ministerstva zemědělství za rok 2021 ČR dlouhodobě patří mezi hlavní světové pěstitele máku pro potravinářské využití.