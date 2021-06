Cesty z Polska, Rumunska a Monaka do ČR budou od pondělí bez omezení

Polsko, Rumunsko a Monako se od pondělí na mapě cestovatele posunou do zelené barvy. Pro tyto země neplatí žádné povinnosti při příjezdu. Polepší si také Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy, které se přesunou do oranžových území se střední mírou rizika nákazy koronavirem. V páteční tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka je povinné jen při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie. Patří do ní menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie. PCR v Česku je pak povinný nejdříve pátý den, ale nejpozději 14. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, musejí nosit 14 dní všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.

Při návratu z červených zemí musejí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu. Patří mezi ně Andorra, Belgie, Dánsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. V oranžové kategorii budou Bulharsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko a Kanárské, Baleárské a Azorské ostrovy.

Pokud má cestující z červených nebo oranžových zemí alespoň 22 dní po první dávce očkování, může do ČR přicestovat jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Musí ale očkování doložit národním certifikátem, který vydaly ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Slovinsko. Povinnost podstoupit test a izolaci nemají při návratu z dalších oranžových a červených zemí ani osoby, které byly plně naočkovány v České republice.

Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Z evropských států k nim budou patřit Island, Malta, Monako, Polsko, Rumunsko, San Marino a Vatikán, z dalších zemí Austrálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Stále také platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie.