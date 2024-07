CHKO by mohla přinést předvídatelnost v plánování, doufají lidé z Krušných hor

Vznik chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory by přinesl na jednu stranu omezení, ale také by mohl zpřehlednit proces plánování výstavby a rozvoje obcí. Představitelé obcí a organizací, které v oblasti Krušných hor působí, vnímají dnes ohlášený začátek procesu vyhlašování CHKO Krušné hory opatrně, ale oceňují kompromisní dohody, na jejichž základě by mělo být cenné území chráněno, zjistila dnes ČTK.

Ve stejném prostoru jako navrhovaná chráněná krajinná oblast působí i Destinační agentura Krušnohoří. Její ředitel Štěpán Javůrek dnes ČTK řekl, že agentura od počátku jednání o vyhlášení CHKO stála spíše stranou. "Pečlivě jsme ale celý proces sledovali, už jen proto, aby naše aktivity, jako třeba plánování útulen nebo stezek nemohly v budoucnu být v rozporu s ochranou některého území," uvedl Javůrek.

"To že odborníci mají pocit, že je potřeba plošná ochrana, respektujeme. Ale je třeba si uvědomit, že krajina není jen samotná příroda, ale je to také kulturní krajina, místa, kde žijí od nepaměti lidé. Diskuse tak musí být zejména férová a je třeba si říkat pravdu, jaká omezení nebo jaké výhody by vznik CHKO měl," uvedl Javůrek.

Obyvatelům i podnikatelům v Krušných horách by ale vznik CHKO mohl podle Javůrka přinést zejména předvídatelnost a strategický dokument, podle něhož by se obce, lidé i podnikatelé mohli řídit. "Většina negativních jevů vzniká proto, že neexistuje žádný manuál, kuchařka, podle které by se dalo plánovat. A cítím chuť takový dokument ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) vytvořit," dodal Javůrek.

"Jáchymov se vzniku CHKO od počátku nebránil, naopak tento záměr podporoval. Samozřejmě jsme nebyli pro plošné nastavení jednotných pravidel, ale při stanovené zonaci, o které se na jednáních s ministerstvem i AOPK mluvilo, bude vznik CHKO přínosem. Chceme, aby chráněná oblast stanovila pravidla pro pohyb na krásných místech v Krušných horách, ale aby neomezovala život našich občanů ani rozvoj města," řekla ČTK Lada Baranek Lapinová, místostarostka Jáchymova (nez.).

AOPK vedl více než 100 jednání se zástupci samospráv a také s velkými vlastníky pozemků ještě před samotným začátkem oficiálního procesu vyhlašování. Při jednáních o rozsahu CHKO obce nejčastěji požadovaly, aby se netýkala jejich zastavěného území nebo rozvojových lokalit. Tomu se snažila AOPK vyhovět. I podle Petra Zemana, jednatele Skiareálu Klínovec, by změna mohla přinést zrychlení a zprůhlednění povolovacích procesů. Jak dnes řekl, samotnou ochranu přírody největší rekreační areál v Krušných horách podporuje. I podle jejich průzkumu mezi návštěvníky je příroda jedním z důvodů, proč do areálu jezdí.

CHKO Krušné hory by měla být s rozlohou kolem 1200 kilometrů čtverečních největší CHKO v České republice. CHKO Krušné hory by podle předběžných informací měla zahrnovat území od Kraslic na Sokolovsku v Karlovarském kraji po Děčínský Sněžník na Děčínsku v Ústeckém kraji.