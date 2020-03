Chorvatský basketbalista spouští v Praze taxislužbu.

Už tak ostrá konkurence mezi pražskými taxislužbami se ještě přiostří. V hlavním městě v březnu zahájí provoz společnost Cammeo, která bude své služby nabízet přes vlastní aplikaci podobně jako Uber nebo Bolt. Šéfem pražské pobočky chorvatské taxislužby je někdejší basketbalista Zoran Helbich, který hrával nejvyšší soutěž v Praze či Brně.

Jako špičkový hráč a basketbalový trenér procestoval Zoran Helbich takřka celý svět. Hrával či koučoval v Chorvatsku, Německu, Portugalsku, Španělsku, Kanadě, Číně - anebo v České republice. Teď se do Prahy opět vrací. Ovšem v jiné roli. Jako šéf pražské pobočky mezinárodní taxislužby Cammeo. Helbich se na novou životní roli těší. A věří v úspěch - stejně jako před lety pod vysokými koši.

"V české metropoli začínáme s dvaceti vozy," říká pětačtyřicetiletý Zoran Helbich. Do konce roku by se ale vozový park měl rozšířit o další desítky aut. Výhledově by vozidel mohlo být až několik stovek a jezdit by neměly jen v Praze, ale i dalších českých městech. "To je ale v tuto chvíli předčasné, teď se soustředíme na start v Praze," dodává Helbich.

Začátek v Rijece

Společnost Cammeo byla založena v roce 2006 rodinou Minovských v chorvatské Rijece. V současnosti její vozy jezdí ve všech významných chorvatských městech, v posledních letech firma expandovala za hranice Chorvatska a působí v pěti městech ve Slovinsku a deseti v Srbsku. Teď přišlo na řadu české hlavní město.

"Praha je rozhodně jednou z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších metropolí Evropy, takže při našich úvahách o expanzi do dalších evropských zemí byl pro nás vstup na český trh logickým krokem," vysvětluje majitel firmy Vladimir Minovski.

V České republice se chorvatská taxislužba zastavit nehodlá. Ráda by nabízela své služby rovněž ve Vídni, Bratislavě anebo ve Varšavě. Už teď má její flotila více než tisíc vozů a jezdí pro ni přibližně 1,4 tisíc řidičů.

Chceme být nejlevnější

V Praze ovšem v současnosti působí několik desítek taxislužeb a tisíce taxikářů. Podle některých expertních odhadů česká metropole jich ani tolik nemůže uživit. "Chceme být nejlevnější taxi ve městě," slibuje Zoran Helbich. Nástupní sazba bude 24 korun, za jeden ujetý kilometr si řidič bude účtovat osm korun, za každou minutu v autě pak tři koruny. Objednat půjde jen přes vlastní aplikaci - podobně jako Uber nebo Bolt.

Všichni taxikáři, kteří pro Cammeo budou jezdit pražskými ulicemi, projdou školením. "Každého řidiče osobně prověříme. Rozhodně nám nebude stačit poslat e-mailem naskenované papíry. Tím se chceme odlišit," dodává Helbich. Šoféři budou mít rovněž jednotný oděv.

V pražském Hloubětíně má už zaparkováno několik desítek aut. Jsou to nové Dacie Logan ve verzi kombi jezdící na LPG. "Provoz na plyn je levný, máme výhodné leasingové podmínky a řadu dalších partnerů s výhodnými cenami servisu. A že Dacia není žádný luxus? Většinu zákazníků, kteří se potřebují rychle přepravit po městě, to ani moc nezajímá. Navíc jsou to pěkná a prostorná auta," dodává Helbich.