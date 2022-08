Cizinec se vydával za amerického lékaře, z lidí tak vylákal peníze

Policie v Lounech obvinila muže, který se vydával za amerického lékaře a z několika lidí vylákal téměř 800 tisíc korun. Teď je ve vazbě. Na policii se však po celé České republice obrátili poškození, kteří přišli v součtu o 1,9 milionu korun. Policisté proto prověřují podezření ze spáchání trestného činu podvodu, na něm se zřejmě podílí organizovaná skupina.

Osmadvacetiletému muži z Nigérie za legalizaci výnosu z trestné činnosti hrozí až šest let vězení. Pokud bude obviněn z trestného činu podvodu, mohl by ve vězení strávit až osm let. Novinářům to v úterý řekli zástupci územního odboru policie v Lounech.

"Zpravidla dochází ke kontaktu našich pachatelů prostřednictvím sociálních sítí. Kontaktují většinou dámy středního věku a není to tolik obvyklé, ale občas i nějaké muže," uvedl zástupce ředitele územního odboru Petr Molnár. Pachatelé se představují nejen jako lékaři, vybírají si také povolání vojáka či vojačky, agenta nebo advokáta. Ve zprávách žádají o seznámení a nabízejí intimní vztah. "Následně po delší komunikaci jsou dámy zpravidla požádány o bližší pomoc, která končí zasláním finančních částek ve prospěch účtu našich pachatelů," řekl Molnár. Dodal, že jde o organizované skupiny, které operují i v zahraničí.

Jedna z poškozených žen se 24. dubna obrátila na policejní stanici v Žatci, díky tomu se podařilo vypátrat lounským kriminalistům mladého muže pobývajícího v Brně. Policie získala čísla bankovních účtů a telefonních čísel, která detailně vyhodnotila. "Podařily se zjistit skutečnosti nasvědčující tomu, že ve věci existuje konkrétní osoba, která uvedené finanční prostředky pocházející ze zločinu nechává zasílat na svůj účet, z těchto peněz profituje a majoritní část prostředků odesílá na další účty zpravidla do zahraničí," řekl vedoucí odboru hospodářské kriminality Robert Plzák.

Cizince policie zadržela a podala návrh na vzetí do vazby, kterému soud vyhověl. Panovaly totiž obavy, že by mohl uprchnout.

Policie varuje, aby lidé působící na sociálních sítích byli obezřetní, zejména pak při komunikaci s cizími lidmi.