Co bude, až nebude Babiš?

Nejde tomu uniknout. Otevřete noviny a v nich Andrej Babiš. Slyšíte promluvit jakéhokoli opozičního politika a téma? Andrej Babiš. Jdete se projít na Václavák a zase Babiš.

Česká politika se v posledních několika letech smrskla v podstatě jen na řešení průšvihů někdejšího ministra financí a současného premiéra. Lze to samozřejmě vyčítat politikům i novinářům, ale hlavní díl viny nese sám šéf hnutí ANO, který veřejný prostor zapleveluje jedním svým problémem za druhým. Naposledy minulý týden volalo po jeho demisi v centru Prahy přes sto tisíc lidí a o střetu zájmů premiéra psali ve Velké Británii, Německu, Japonsku či USA.

Babiš přesto suverénně vyhrává všechny poslední volby a v průzkumech oblíbenosti i důvěryhodnosti politiků s přehledem vede před většinou druhým předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Demokratická opozice volá po jeho konci, ale jak chce dosáhnout toho, aby Andrej Babiš v politice opravdu skončil a vrátil se dohlížet na kvalitu vodňanských kuřat a výběrových kosteleckých párků? A co by se dělo pak?

Opozice Babiše vyzývá, aby jeho kabinet požádal sněmovnu o důvěru, což ale premiér učinit nehodlá. A opoziční strany zase nemají potřebných 101 hlasů, aby vládě vyslovily nedůvěru. Už to ukazuje na bezradnost Babišových oponentů. Vláda je v polovině funkčního období, a i když dva menší podporovatelé koaličního projektu (ČSSD a ze zadních pozic i KSČM) u voličů propadají, hlavní vládní síla hnutí ANO se u lidí stále těší největší oblibě. Když pak nejsilnější opoziční strana ODS skončí v evropských volbách druhá šest procent za ANO, oslavuje téměř jako by volby vyhrála. Není to ale od sebevědomého lídra opozice trochu málo? Petr Fiala říká, že chce porazit Andreje Babiše ve sněmovních volbách 2021. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje.

"Chci, abychom byli co nejsilnější. Jak toho dosáhneme, to je zatím otevřené," napsal příznačně předseda ODS v jednom ze svých povolebních vyjádření a zaklínal se již tradičními spojeními "poctivá politika" a "konkrétní návrhy", která už od něj začínají znít stejně jako "kampaň" nebo "účelovka" od Babiše.

Aby nedošlo k mýlce, to není kritika Fialovy ODS, ale celého protibabišovského demokratického bloku. Co jsou vaše konkrétní návrhy? Jakou skutečně silnou, poctivou politikou chcete Babiše porazit? Jaký silný plán máte pro Českou republiku po Andreji Babišovi? Kde je nějaká dlouhodobá vize budoucího premiéra Fialy nebo předsedy vlády Bartoše? Zatím vidíme jen roztříštěné síly a politiky, kteří se kvůli osobním antipatiím, historickým křivdám či zbytnělým egům nedokážou spojit a pracovat společně. Proč za opozici v kauzách týkajících se premiéra už dávno nemluví jeden člověk, který by ukázal na jednotu a pospolitost demokratického bloku? Politici neustále mluví o slučování, ale jaká je skutečnost?

Piráti kádrují ODS kvůli její kmotrovské historii, sami jsou přitom pro pravicové strany hlavně těžko zvladatelní neomarxisté, s nimiž do koalice nikdo nechce. ODS se s Piráty hádá o pozici tahouna opozice, lidovci vyčítají TOP 09 Kalouska a Miroslav Kalousek si poměřuje zásluhy s šéfem topky Jiřím Pospíšilem. A to je ta opozice, které se má Andrej Babiš a jeho hnutí ANO bát?

Nezapomínejme také, že každé oslabení Andreje Babiše jen posiluje moc a vliv prezidenta. I kdyby současná vláda z jakéhokoli důvodu padla, bude to znovu Miloš Zeman, kdo rozhodne o dalším dění. A dá se předpokládat, že by Babiše pověřil znovu. A znovu. A než se nadějeme, máme tu další volby. Zpráva evropských auditorů znamená pro Babiše vážný problém, hlavně kvůli potížím, které může způsobit Agrofertu u bank. Z politiky ale sám neodejde - pokud bude stát před soudem kvůli dotacím na Čapí hnízdo, vždy je pro něj lepší, když tou dobou bude u moci.

Cestou je porazit Babiše ve sněmovních volbách. Což sice není nemožné, ale velmi složité ano. I kdyby se to ale současné opozici nepovedlo, Babiš se dostává do stále větší izolace a jeho koaliční potenciál se limitně blíží nule. Toho by si měly být opoziční strany vědomy. Udělat teď musí jediné: přestat řešit marginální spory a připravit silný program pro silné Česko po Andreji Babišovi, o kterém tak rády mluví. Zatím se ale nic takového neděje.