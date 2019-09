Co se sochou Koněva? Bizarní kauza, říká Zaorálek

Česká diplomacie plánuje další kroky ve sporu o pražskou sochu sovětského maršála Ivana Koněva, řekl při návštěvě Stockholmu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Odmítl ale předjímat, jaké. Už v pátek se ohradil proti výroku ruského ministra kultury Vladimira Medinského, který starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře označil za nacistu.

"Skutečně myslím, že ta vyjádření byla nevhodná a s ruskou stranou budeme ještě hovořit," uvedl Petříček. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by spor mohl být námětem dalšího z filmů britských humoristů Monty Pythonů.

"V této zemi se shromažďujeme kolem pomníků podle principu, že jedni křičí Hanba hanba, druzí Sláva sláva. A po mně se furt chce, abych se přidal k jedné nebo druhé straně. Mně to přijde takové kondelíkovsky bizarní," řekl Zaorálek novinářům před jednáním vlády a později vládní koalice o platech, které považuje za mnohem důležitější.

Kolem Koněvova památníku v Praze 6 panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, pokusy ji ohradit a demonstrace. Starosta chce proto sochu přestěhovat, městská část o tom má jednat 12. září. Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska. Starosta šestého pražského obvodu to označil o víkendu za vstřícný krok, který by mohl situaci uklidnit.

Petříček po pátečním výroku Medinského vyzval všechny strany sporu k věcnému dialogu, Medinského vyjádření ale nepovažuje za vhodné a vyzval ho k omluvě. Po omluvě volají i další politici, například předseda ODS Petra Fiala.