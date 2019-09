ČSSD věří, že rozhodnutí k Čapímu hnízdu bylo nezávislé

Vládní sociální demokracie důvěřuje tomu, že policie a státní zástupci v kauze Čapího hnízda rozhodovali nezávisle. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka ve Sněmovně novinářům řekl, že rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohlo uvolnit ruce vládní koalici, kterou tvoří ANO a ČSSD s podporou komunistů.

Chvojka uvedl, že ČSSD na rozdíl od jiných stran se celou dobu snažila nekomentovat postup orgánů činných v trestním řízení. "Nečekali nějaký výsledek, prostě jsme čekali, co ty orgány činné v trestním řízení řeknou. Věříme, že rozhodly nezávisle a nejsme jako některé jiné strany, které mají jasno, jak by měl daný případ dopadnout," řekl Chvojka.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý považuje za nešťastné to, že státní zastupitelství změnilo až v závěru řízení právní názor na klíčovou otázku, zda Čapí hnízdo bylo při získání zkoumané padesátimilionové evropské dotace malou firmou. "Trochu ve mně vzbudilo otazník, že ten základní fakt změnil státní zástupce až na konci," připustil. Zdůraznil však, že o nezávislosti vyšetřovatelů sociální demokracie pochybnosti nemá.

ČSSD věří tomu, že prostor pro nezávislé rozhodnutí bude mít i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí o zastavení stíhání potvrdit i zrušit. "Víte, že si nenechá nic diktovat, že se nemusíme bát o to rozhodnutí, které může učinit," uvedl Chvojka. Jestli Zeman rozhodnutí nezruší, mohlo by to podle něj pomoci koalici. "Pokud tam nebude ještě nějaké rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, tak bezesporu se nejen ČSSD, ale koalici uvolní ruce. A budeme za to rádi," konstatoval.

Babišovo stíhání bylo pro řadu stran zásadní překážkou pro vstup do koalice s ANO. Veselý nechtěl spekulovat, zda by nyní vítěz posledních voleb mohl mít možnost hledat koaliční partnery jinde. "To je otázka na ty strany a hnutí ANO," uvedl.