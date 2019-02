Čtvrtý operátor je vládní prioritou. Jednat se začne v březnu

Stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. Na úterní tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aukce frekvenčních pásem by měla začít do konce prosince, v lednu či únoru by stát chtěl předat frekvence, řekl vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Situaci kolem čtvrtého operátora na trhu a podmínek aukce začal stát podle Dzurilly řešit ve druhém čtvrtletí minulého roku. "Sondujeme a děláme všechno pro to, abychom nějakým způsobem zvýhodnili operátora, který by měl zájem," řekl. Řeší se podle něj ale opatření, která se týkají všech operátorů. "Zjednodušení a urychlení výstavby, ukládání chrániček v rámci velkých investic státních podniků, v rámci digitální technické mapy a digitalizace stavebního řízení, které by měly všechno to, o čem se bavíme, zjednodušit," poznamenal. Vstup čtvrtého operátora je prioritou vlády, řekl Dzurilla. Jednat se bude v příštích měsících také o stanovení podmínek pro národní roaming, který bude nový operátor využívat.

Vláda má podle Babiše ohledně vstupu dalšího operátora jasný plán. "Je potřeba ale vědět, že čtvrtý operátor buď bude muset investovat 20 miliard, nebo bude muset od stávajících operátorů dostat takové podmínky, aby byl konkurenceschopný. To není jasné," uvedl premiér.

Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí páté generace (5G), což je podle ministerstva průmyslu důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu.