Čtyřicet lidí čeká na výsledky testů na koronavirus, nakažených je pět

Česko má pátý potvrzený případ nákazy novým typem koronaviru. Jde o ženu z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test. Všichni nakažení mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mírné příznaky a zásadní je, že všechny potvrzené případy spolu byly v kontaktu. Na výsledky testů čeká v ČR podle zjištění ČTK přes 40 lidí. Nejvíce jich je zřejmě v Ústeckém kraji, odkud jsou i dva z pěti nakažených.

První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžařské dovolené v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína. Vzorek od jeho manželky byl testován v pondělí a je zatím negativní. Posledním případem je žena z Ekvádoru, která byla od soboty v izolaci.

Kromě jedné nakažené ženy v ústecké Masarykově nemocnici jsou všichni na Bulovce, podle primářky infekčního oddělení Bulovky bude ústecká pacientka pravděpodobně také převezena do Prahy. Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý zatím takovou informaci nemá.

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly podrobně zmapovány kontakty všech nakažených. Obě turistiky přiletěly 24. února z Milána do Vídně, kde byly ubytovány v hotelu. Poté se přesouvaly do Budapešti, Brna a Prahy, kde bydlely v Airbnb. V karanténě jsou podle Jágrové řidič a 18 cestujících z autobusu, kterým dívky jely z Brna do Prahy, dva taxikáři, kteří je vezli do bytu a do nemocnice v Motole, a číšník z restaurace, kde byly na obědě. Byt, kde byly ubytovány, se týden nepronajímá a potom bude dezinfikovaný pod dohledem hygieniků.

Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, uvedl ráno ministr. Není podle něj možné testovat lidi jen preventivně, na vyžádání. Od pondělí kromě Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze testují vzorky také Zdravotní ústav v Ostravě a Nemocnice České Budějovice, v úterý se přidají Fakultní nemocnice v Motole a v Hradci Králové. Počty lidí v domácí karanténě chtějí hygienici aktualizovat v pátek.

Podle zjištění ČTK čeká nyní v Česku na výsledky testů na koronavirus přes 40 lidí. Zřejmě nejvíce (14) jich je v Ústeckém kraji. Z některých krajů ale nejsou údaje známy, mimo jiné proto, že se hygienici rozhodli informovat jen o vyhodnocených případech. V preventivní karanténě je kvůli možné nákaze několik stovek lidí, vyplynulo z úterních vyjádření krajských hygieniků a mluvčích nemocnic. Řada nemocnic nebo domovů seniorů kvůli koronaviru zakázala návštěvy.

"Koronavirové" prázdniny

Ministerstvo školství v úterý na webu informovalo, že by v případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR mohlo vyhlásit zvláštní prázdniny. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Její vedení by mělo kontaktovat hygieniky, pokud by mělo podezření na onemocnění u některého žáka. Škola musí zajistit jeho oddělení od ostatních dětí, hygienická stanice či lékař pak mohou nařídit jeho karanténu.

Ve středu ráno bude Bezpečnostní rada státu jednat o osudu akcí s větším počtem diváků. V pondělí rozhodla, že se Světový pohár v biatlonu tento týden v Novém Městě na Moravě pojede, závodníci se ale budou muset obejít bez přítomnosti fanoušků. Kromě sportovních akcí se opatření mohou dotknout i kulturních akcí, podle ministra Lubomíra Zaorálka mohou být důsledky pro kulturu vážné.

Na pátek svolala do Brna krizový štáb Asociace výstavářských firem ČR. Prezident asociace Jiří Carda v úterý řekl, že oboru hrozí kvůli koronaviru vážné problémy. Firmy, které především v zahraničí připravují velké akce, zaznamenávají stamilionové ztráty. Veletrhy se ruší i jen krátce před plánovaným zahájením, kdy je většina práce hotová, zaplacena je ale zpravidla maximálně z poloviny. "Taková situace tu ještě nebyla, nebylo možné se na ni připravit," uvedl Carda. S problémy se podle něj potýkají stovky firem, jsou na ně navázány stovky dodavatelů osvětlení, audio techniky či grafiky.

Nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, onemocnělo ve světě zhruba 90 000 lidí. Onemocnění si vyžádalo přibližně 3000 obětí. Většina případů se týká pevninské Číny, odkud se virus rozšířil, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. Lidé, kteří se z postižených oblastí vrací, by měli dodržet dvoutýdenní karanténu. V současné době jsou v ní především ti, kteří se vrátili z Itálie. Několik lidí je preventivně v izolaci po návratu z Asie nebo Íránu.