Cyklisté napadli podle Lesů ČR na Šumavě řidiče kamionu s kůrovcovým dřevem

Dva cyklisté tento týden napadli na Šumavě řidiče kamionu, který z lesa odvážel vytěžené kůrovcové dřevo. Údajně jim vadilo, že se musí na lesní cestě nákladnímu vozu vyhnout, informovala ve čtvrtek mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. S agresivitou se lesníci setkávají, zejména v turistických oblastech. Incidentem se jako přestupkem zabývá policie, pátrá po totožnosti cyklistů, potvrdila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Incident se odehrál v pondělí v Novém Brunstu u Gerlovy Hutě na Klatovsku. Před kamionem naloženým kůrovcovým dřevem jelo osobní lesnické auto, které světelně signalizovalo možné nebezpečí či větší náklad, řekla Jouklová. "Dvojice cyklistů, po kterých teď pátrá policie, nechala osobní vůz projet a slovně nevybíravě atakovala řidiče kamionu, jehož vyzývala k vystoupení z vozu. Když se tak stalo, jeden z útočníků řidiče udeřil. Následně se strhla potyčka, do které se přidal i druhý cyklista. Oba poté z místa ujeli," popsala. Řidiči podle ní cyklisté poranili obličej, záda, způsobili mu podlitiny.

"I když většina lidí chápe, že k lesnickému hospodaření patří i provoz na lesních cestách, najdou se výjimky, které lesníky a ochránce přírody napadnou. Dosud slovně nebo gesty. Pondělní šumavský případ ale vyvolal silnou potřebu upozornit na to, že dopravci dříví, lesníci, dělníci, ale i zástupci ochrany přírody zkrátka mají v lesích přednost, protože tam pracují a cesty při práci využívají," uvedla mluvčí.

Lesy ČR se podle železnorudského lesního správce Petra Najmana snaží směřovat úmyslné těžby do období, které není turisticky exponované. Kůrovcové nebo například větrem poškozené stromy ale musejí zpracovat a z lesa odvézt. "V době kůrovcové kalamity a rojení nemáme na výběr," uvedl Najman.

"Do lesních cest ročně investujeme stovky milionů korun. Od cyklistů a dalších nežádáme žádný příspěvek na údržbu ani bezpečný provoz. Naopak pro ně stavíme odpočívadla, altány, obnovujeme studánky a lavičky, ale zároveň očekáváme ohleduplnost a pochopení pro naši činnost. V zahraničí s tím lidé také nemají problém," doplnil Jiří Groda pověřený vedením Lesů ČR.

Není to první incident mezi turisty a lidmi, kteří v lesích na Šumavě pracují. V únoru napadl v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd poblíž Špičáku skialpinista dva strážce šumavského národního parku, kteří kontrolovali, zda se někdo nepohybuje v zakázaném území. Soud později udělil skialpinistovi peněžitý trest. Loni zahraniční turisté napadli strážce parku a strčili do něj, až spadl do Černého jezera. Agresivita turistů vůči strážcům parku v poslední době roste, řekl mluvčí parku Jan Dvořák.