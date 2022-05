D1 v úseku mezi Chodovem a Pražským okruhem bude patřit Praze

O dálnici D1 v úseku mezi jejím začátkem na Chodově a Pražským okruhem se bude starat hlavní město, které ji dostane od státu. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí schválili pražští radní. Podle darovací smlouvy městu připadnou kromě samotné silnice rovněž s ní související pozemky.

Dálnici má nyní ve správě stát prostřednictvím své společnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Silnice by se tak v tomto úseku mohla stát buď místní komunikací, nebo silnicí druhé či třetí třídy. Na Prahu by byly převedeny rovněž pozemky související s dálnicí. O převodu této části D1 na Prahu se začalo mluvit již před asi pěti lety.

Darovací smlouva se vztahuje na úsek, který začíná nultým kilometrem na Chodově a končí v místě vzdáleném 5,2 kilometru. Smlouva vychází z již schváleného memoranda mezi městem a ŘSD o majetkoprávním vypořádání při stavbě Pražského okruhu. Memorandum bylo schválené zastupitelstvem města v březnu 2017 a následně město schválilo rovněž smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě byla nyní vypracována darovací smlouva.

V budoucnu by to mělo fungovat tak, že Pražský okruh a všechny komunikace, které z něj vycházejí ven z Prahy, by patřily prostřednictvím ŘSD státu. Silnice vedoucí do města by pak byly ve vlastnictví města. Po převedení části D1 do majetku města by však Praze nepatřila pouze samotná silnice, ale do majetku hlavního města by přešly i všechny objekty a pozemky, které s dálnicí přímo souvisejí.

Pražský okruh má po dokončení měřit asi 80 kilometrů a je rozdělen do 11 úseků. V provozu je nyní necelá polovina. Chybí část mezi Ruzyní, Suchdolem a Běchovicemi a mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Investorem stavby je ŘSD.