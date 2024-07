Dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem projel řidič v protisměru, policie po něm pátrá

Olomoucká policie pátrá po neznámém řidiči, který v úterý dopoledne křižoval dálnici D1 v úseku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou v protisměru, a to v obou směrech dálnice. Policie kvůli jeho nebezpečné jízdě dostala několik oznámení, zastavila kvůli tomu i provoz na dálnici, řidiče se však dohledat nepodařilo. Jeho jízdu však zachytil kamerový systém. Policie se nyní s žádostí o pomoc obrací také na veřejnost, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Marie Šafářová.

Linku 158 kontaktovali kvůli vozidle v protisměru na dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou svědci v úterý krátce po 11:00. "Hlídky, které vyrazily okamžitě na místo a provoz na dálnici zastavily, však již vůz nedohledaly. Podivné ale bylo, že nejprve auto v protisměru potkávali řidiči jedoucí na Lipník nad Bečvou a o pár minut později zase řidiči jedoucí na Přerov," řekla mluvčí.

Důvody jeho počínání objasnila policistům kamera instalovaná na kilometru 282,5 - tedy na dálničním sjezdu u Přerova. "Z kamerového záznamu je patrné, že neznámý řidič s vozidlem Škoda Octavia combi nezjištěné registrační značky jel na Přerov v pruzích směřujících na Lipník nad Bečvou. Kde na dálnici do protisměru najel, policisté zatím nezjistili. Pár minut poté, co vůz projel kolem kamery, se na záznamu objevil znovu. Tentokrát ale najížděl do protisměru z druhé strany a jel tak proti vozidlům jedoucím na Přerov," popsala policejní mluvčí.

Podle policie se mu patrně v protisměru podařilo dojet až na odpočívadlo Osek, které se nachází na 289. kilometru, kde se otočil a poté již jel správným směrem. "Na sjezdu, kterým na dálnici najel, ji také opustil," dodala Šafářová.

Policisté po řidiči nyní pátrají a s žádostí o pomoc se obracejí také na řidiče, kteří v danou dobu úsekem projížděli a vozidlo v protisměru zaznamenali. S informacemi k neznámému řidiči a jeho vozidlu mohou kontaktovat buď přímo dálniční oddělení Kocourovec na čísle 974 762 751 nebo linku 158. Se ztotožněním řidiče a vozidla by jim pak zejména mohly pomoci kamerové záznamy z palubních kamer.