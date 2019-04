Další případ salmonely. Nakaženo bylo půl tuny kuřecího masa

V zásilce více než půl tuny kuřecích řízků z Polska do Česka objevila tuzemská Státní veterinární správa (SVS) bakterii salmonelu. Maso se dostalo hlavně do stravovacích zařízení. ČTK to sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Řízky ze zmíněné zásilky již podle něj dodavatel rozvezl odběratelům a maso bylo zpracováno.

Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. SVS ale zatím nemá informace, že by měl někdo po konzumaci masa ze zmíněné zásilky zdravotní problémy. Podle Vorlíčka je při dostatečné tepelné úpravě masa se salmonelou riziko nákazy minimální.