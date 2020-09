Dalších pět miliard korun by mohlo jít na zavedení vysokorychlostního internetu

Na zavádění vysokorychlostního internetu do dosud nepokrytých obcí by Česko mohlo vynaložit dalších zhruba pět miliard korun. Peníze mají pocházet z evropského fondu Recovery and Resilience Facility (RRF), který má sloužit k nastartování evropských ekonomik zasažených epidemií covid-19. Uvedl to v pátek server Lupa.cz s odvoláním na ředitele odboru digitalizace a internetu v sekci fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) Petra Filipiho. MPO chce detaily představit na chystané tiskové konferenci, sdělila mluvčí Štěpánka Filipová.

Ministerstvo dosud vyhlásilo dvě dotační výzvy, v rámci kterých rozdělilo z evropských dotací více než jednu miliardu korun. Nová dotace by podle Filipiho neměla být omezená jen na pokrývání obytných budov. Částka podle něj ještě není definitivně stanovena a má být v následujících týdnech potvrzena vládou. Není také zatím zcela jasné, který úřad či odbor bude nakonec peníze rozdělovat. Záměr má být součástí tzv. Národního plánu obnovy, který musí Česko před získáním peněz vypracovat a předložit ke schválení Evropské komisi. Materiál má být hotový do konce září.

"Pokud mluvíme čistě o budování digitální infrastruktury a internetu, tak z naší zkušenosti z posledních let vyplývá, že nejefektivnější je pokračovat ve výstavbě v tzv. bílých místech a umožnit operátorům, aby mohli připojovat nejen ta adresní místa, kde se žije, ale i ta, kde se pracuje - to znamená úřady, firmy, školy a podobně," dodal Filipi.

Právě připojení škol by mělo být podle Filipiho prioritou. Ministerstvo si podle něj zpracovalo analýzu, která říká, že 153 českých škol nemá žádné připojení k internetu a 854 dalších je na síť napojeno rychlostí pod 30 Mbit/s.

Česko má z evropského fondu RRF podle současných záměrů státu získat celkem v přepočtu asi 220 miliard korun (osm miliard eur).