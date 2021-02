Delší lhůta pro zkoušky realitních makléřů už uzákoněna nebude

Další prodloužení lhůty pro prokázání odbornosti realitních makléřů už uzákoněno nebude, byť vláda ANO a ČSSD poslaneckou předlohu zřejmě podpoří. Na její parlamentní schvalování není dostatek času a nebude schválena včas, vyplývá z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Skupina poslanců navrhla, aby zprostředkovatelé měli na prokázání odbornosti čas do konce roku místo do začátku března.

Realitní makléři musejí podle zákona změnit živnost z volné na vázanou. Pokud to neudělali nebo neudělají, oprávnění k poskytování realitního zprostředkování ve volné živnosti volné jim 3. března zanikne. Do té doby by musela být předloha schválena a vyjít ve sbírce. "Pokud by novela byla vyhlášena později, ztrácela by navržená právní úprava smysl," stojí v podkladech pro ministry. Vzhledem k různým legislativním lhůtám už není včasné schválení návrhu reálné.

Předkladatelé novelu zdůvodňovali přetrvávajícími protikoronavirovými omezeními, když někteří zprostředkovatelé potřebují k přeměně své živnosti z volné na vázanou zkoušku. Ministerstvo pro místní rozvoj koncem ledna odhadlo, že profesní kvalifikaci ještě neměly desítky subjektů, jedno až dvě procenta z celkového počtu.

Původně měli realitní makléři prokázat odbornost do začátku loňského září. Zákonodárci už loni v dubnu posunuli termín kvůli koronavirové krizi o půl roku. "S ohledem na trvání epidemie je zřejmé, že i takto posunuté datum může být likvidační pro některé osoby podnikající v této oblasti," napsali předkladatelé v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) ve zdůvodnění nynější novely.

V době podání novely, tedy v polovině ledna, odhadovali, že zprostředkovatelů bez zkoušek může být 400 až 700. Ministerstvo upozorňovalo na to, že zkoušky se díky vládní výjimce z protikoronavirových restrikcí konat mohou.