Desítky obcí omezily kvůli suchu nakládání s vodou

Omezení nakládání s vodou vydalo kvůli současnému suchu 57 úřadů obcí s rozšířenou působností. Jde například o zákaz napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z veřejných zdrojů. Ministerstvo životního prostředí připravuje jednání krizové skupiny, kde by se měl projednat další postup státu. Ve středu o tom ministr Richard Brabec (ANO) informoval vládu. Vyplývá to z materiálu, který na jednání kabinetu Andreje Babiše (ANO) předložila ministerstva zemědělství a životního prostředí. Nedostatek pitné vody pro obyvatele podle materiálu nehrozí.

Situace není kritická ani podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Před jednáním vlády to řekl, že kabinet ale chce vyslechnout a zhodnotit informace a připravovat opatření k zmírnění dopadů sucha.

Podle materiálu byl letošní červenec o skoro dva stupně Celsia teplejší než byl průměr mezi lety 1981 a 2010, průměr byl 20,2 °C. Srážky byly méně než poloviční, než je obvyklé. "Byl však významný rozdíl mezi Čechami, kde spadlo pouhých 37 procent, a Moravou, kde srážkové úhrny odpovídaly 70 procentům normálního stavu. Vyšší hodnota spadlých srážek pro území Moravy byla způsobena jedinou významnější srážkovou epizodou v červenci, která se vyskytla na severovýchodě Moravy," uvádí materiál.

Situace v ČR

V řekách je podle něj mezi pěti a 40 procenty vody, která pro toto období obvyklá. Nejzávažnější situace je na povodí Labe a Ohře. "Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery, Lužnice, Smědé a některé toky v povodí Moravy, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách," dodávají ministerstva s odkazem na Ploučnici nebo Želetavku.

U podzemních vod se situace nemění, zhoršení je pouze v povodí Labe od Orlice po Jizeru, na Lužnici a horní Ohři. "Vyhodnocení podzemních vod ukazuje, že u 70 procent mělkých vrtů se tento stav pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha," uvádějí ministerstva. Proti roku 2015, kdy bylo sucho enormní, je horší situace v povodí Jizery a Sázavy.

Stát očekává, že se situace na většině území ČR bude dál zhoršovat. Problémy se zásobováním vodou by mohly být u obcí, které jsou zásobované z malých zdrojů. U větších problém nehrozí.

"Znárodnění studní"

Ministerstva spolupracují na vytvoření novely vodního zákona, která by se zaměřila právě na sucho. "Pracovní znění navrhuje vytvoření komisí v jednotlivých krajích a obcích, které na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody budou moci vyhlašovat 'stav nedostatku vody' a uplatnit určitá omezení pro například užívání vody, zejména pro zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel. Součástí novely samozřejmě nebude 'znárodnění studní', ani možnost nařídit majitelům studní umožnit vodu využívat pro celou obec," dodává dokument.

"Zásadní je, že díky vhodné manipulaci na vodních nádržích není v tuto chvíli v ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Například Želivka v současnosti zásobuje vodou už každého osmého obyvatele České republiky," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Ministerstvo životního prostředí na adaptaci na sucho z evropského Operačního programu životní prostředí vyčlenilo 13,5 miliardy korun. Skoro 7,5 miliardy korun by mělo jít na financování obnovy a efektivního využívání zdrojů pitné vody, včetně obnovy vodárenské infrastruktury.

Na program hospodaření s vodou, tzv. Dešťovku, bylo podáno 4800 žádostí za 233 milionů korun. Tento program je financovaný z národních peněz.

Ministr Toman: Od dubna do konce července jsme z významných nádrží ve všech pěti povodích do řek pro nadlepšení průtoku vypustili téměř 360 milionů kubíků vody. Bez toho by některé řeky už byly zcela na suchu. Více zde: https://t.co/xdSqnBE1vd