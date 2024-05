Dětský čin roku slaví 20 let, jubilejní ročník odstartoval

I mezi těmi nejmladšími jsou hrdinové, jejichž velké činy si zaslouží uznání a pozornost. S cílem podpořit právě tuto myšlenku vznikl již před dvěma dekádami projekt Dětský čin roku, který vynáší na světlo příběhy dětí, jejichž skutky jsou nekonečnou inspirací pro ostatní ke konání dobra. Jubilejní 20. ročník tohoto unikátního projektu, za jehož vznikem a organizací stojí společnost Whirlpool ČR, právě začal a letos nabídne i několik zajímavých novinek.

Projekt Dětský čin roku je svědectvím o síle dobra v srdcích těch nejmladších. Vyzdvihuje a oceňuje někdy zdánlivě malé, ale zároveň nesmírně významné činy dětí, které by často zůstaly v anonymitě. Vybízí děti, aby příběhy o dobrých skutcích a pomoci sepsaly, sdílely a tím ještě zdůraznily jejich význam. Může se jednat například o laskavost či pomoc komukoli z okolí, dobrovolnické aktivity organizované skupinou dětí, péči a společnost pro seniory, podporu pro lidi v nesnázích prostřednictvím sociálních sítí a mnohé další. Během uplynulých dvaceti let se stal projekt Dětský čin roku prostředníkem mezi inspirujícími příběhy a jejich autory, mladými hrdiny. Za dvě desetiletí získal projekt již několik tisíc příběhů.

"Výročí dvaceti let tohoto speciálního projektu je důkazem, že dobro bylo, je a věřím, že stále bude dětem vlastní, že pomoc, ohleduplnost a soucit jsou přítomny v jejich, a tím i našem každodenním životě. Dětský čin roku je nejen oceňuje a oslavuje, ale také nás učí, jak je důležité hodnoty, jako jsou solidarita, vzájemnost a lidskost, které jsou pro společnost klíčové, podporovat i mezi novými generacemi," říká Miroslava Plánková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Dětský čin roku a ředitelka marketingu Whirlpool ČR a SK, a dodává: "Jsme hrdí, že s podporou partnerů, patronů, veřejných institucí, médií, škol, zájmových sdružení, učitelů, rodičů a mnohých dalších můžeme oslavit neskutečných dvacet let existence."

Letošní jubilejní ročník se rovněž ponese ve znamení několika novinek. "Těšíme se například na spolupráci s novými partnery, kteří sdílejí a spolu s námi podporují myšlenku projektu, a to v čele s hlavním partnerem, společností Mattel, který nově zaštiťuje krásnou kategorii Dobrý nápad," říká Miroslava Plánková a doplňuje, že projekt se letos soustředí také na přiblížení se dětem prostřednictvím účasti na různorodých akcích a aktivitách, zároveň se bude věnovat také oslovení učitelů skrze média, sociální sítě nebo přímou cestou.

"Všichni se svým dětem snažíme předat, co je správné, a na Dětském činu roku je nejlepší právě to, že přímo děti jsou samy sobě vzorem toho, co představuje dobro. Dětský čin roku je výjimečný projekt, který má za cíl ocenit dětské hrdiny a inspirovat tak další děti, a vlastně nejen děti, k podobným činům, aby dobré skutky byly součástí každého dne a každého z nás. Protože hrdinů a dobrých nápadů není nikdy dost," komentuje za Mattel Marek Somol důvody, proč se na Dětském činu roku podílí a zastřešuje také zmíněnou vlastní kategorii Dobrý nápad. K Dětskému činu roku se od letošního ročníku připojuje také výrobce kuchyní Oresi, který bude mít patronát nad kategorií Pomoc ostatním, dále také společnost Kores, výrobce školních a kancelářských potřeb, nebo společnost Terranova.

Přihlašování do projektu Dětský čin roku 2024 již odstartovalo. Děti mohou poslat svůj nebo kamarádův příběh o dobrém skutku buď on-line na www.detskycinroku.cz, nebo poštou, a to až do 30. září 2024. Soutěžit mohou v těchto sedmi kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem.

Autoři vítězných příběhů v každé kategorii budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také diplomem, věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních pomůcek.