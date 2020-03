"Díky šéfe, jste fakt ESA," volají záchranáři po celé Praze

Záchranáři v Praze dostali od soukromých firem první hmatatelnou pomoc. Od včerejšího dne totiž dostávají kvalitní teplé jídlo z kuchyně Zdeňka Pohlreicha, a to včetně ovoce a nápojů, které dodal Plzeňský Prazdroj. O logistiku doručování se kompletně postarala společnost Auto ESA, která zdarma poskytla nejen automobily a řidiče, ale také technologické zázemí pro denní plánování a optimalizaci tras jednotlivých vozů tak, aby jídlo bylo doručeno co nejrychleji ke všem adresátům. První den se rozvezlo přibližně 130 obědů, do konce týdne má počet jídel dosáhnout až 800 denně.

"My bohužel neumíme nabídnout tolik potřebné roušky ani respirátory. Umíme ale zcela zdarma nabídnout desítky aut i s řidičem," říká Pavel Foltýn ze společnosti Auto ESA. Ta se proto v minulých dnech spojila se špičkovým kuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který přišel s ideou nabídnout zdarma jídlo záchranářům. Tedy těm, kteří jsou v první linii pod obrovským zápřahem a kteří se, zvlášť v posledních dnech, nestíhají ani najíst. Slovo dalo slovo a během dvou dnů byla na světě iniciativa s názvem #pomahameschuti a #varimenepostradatelnym.

"My jsme připravení pracovat zdarma a dělat to, co umíme nejlíp. Jediné, co potřebujeme, je finanční podpora na nákup surovin a obalových materiálů a ochranných pomůcek. Máme sjednané nejlepší možné cenové podmínky s našimi dodavateli. Pro tento účel jsem proto zřídil transparentní účet u KB 6770217/0100, na který hodlám posbírat co největší finanční obnos, abychom tuto aktivitu mohli realizovat," říká Zdeněk Pohlreich.

"Velice si této nezištné pomoci vážíme, vždyť jenom první den bylo rozvezeno okolo 130 obědů na 20 výjezdových základen ZZS HMP po celé Praze," říká Jana Poštová, mluvčí ZZS HMP a dodává: "I když jsou tyto dny pro nás nesmírně náročné a ještě náročnější nás teprve čekají, tak taková pozornost nám vlévá do žil obrovské množství energie, a to nejen díky vynikajícímu jídlu..."

Pohlreich ve spolupráci s dalším kuchařem Janem Punčochářem však v dalších dnech hodlá připravit až 800 obědů, které budou řidiči Auto ESA rozvážet každý den. "Je to poměrně složitá logistická operace, ale jsme si vědomi toho, že všichni členové IZS nasazuji dnes a denně svoje zdraví proto, aby ochránili to naše. Tohle je to nejmenší co pro ně můžeme udělat," uzavírá Foltýn.