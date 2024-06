Díla z dětského sklářského sympozia YGS budou v muzeu v Liberci do konce prázdnin

Stálou expozici Severočeského muzea v Liberci dnes obohatila díla, která vytvořily v tomto týdnu děti na čtyřdenním sklářském sympoziu YGS. Zůstanou tam do konce letních prázdnin. Sympozia se chtělo zúčastnit přes 900 dětí z celé republiky, vybraných jich bylo 14. Výběr byl velice náročný, řekl dnes ČTK mluvčí sympozia David Sobotka.

Sympozium YGS je zmenšenou verzí Mezinárodního sklářského symposia IGS, na kterém se od roku 1982 v Novém Boru a jeho okolí setkávají každé tři roky umělci z celého světa. Dětské YGS má dvouletý cyklus, letos to byl teprve druhý ročník. "Smyslem je přivést do hutí a na sklářské dílny děti a představit jim ten materiál, který možná znají jen z doslechu nebo z nějakých televizních záběrů tak, aby ho mohly poznat na vlastní ruce a oči, vyzkoušet a možná se inspirovat do budoucna," řekl Sobotka.

Stejně jako dospělé IGS i dětské má od tohoto ročníku punc mezinárodnosti, kromě 14 dětí z Česka na něm tvořily i čtyři z německého Weisswasseru. Podle Sobotky budou v dalších ročnících přidávat další státy. "Za dva roky přibude Polsko, pak Slovensko a Rakousko," dodal.

Stejně jako před dvěma lety i tentokrát děti od devíti do 15 let tvořily na Českolipsku ve sklářské škole v Kamenickém Šenově a ve sklárně Pačinek v Kunraticích u Cvikova. Ambasadorka sympozia Liběna Rochová výsledek označila slovem úžasný. "Jak minule, tak i teďka jsou to krásné práce, protože jsou (děti) ještě ničím nepolíbené, jsou to čisté duše a ty věci jsou moc hezké. A pro dospělé lidi - umělce, to je velmi inspirativní," řekla dnes Rochová ČTK.

Podle Sobotky jde o hotové umělecké objekty. "To je úplně k nevíře. Dneska ráno jsme na to koukali s profesorkami, když jsme otevírali chladicí pece malovaného skla a říkali si, že kdyby tyto práce stály u maturitní komise, tak nikdo nebude pochybovat o tom, že to dělal student čtvrtého ročníku. A to vytvořilo třeba desetileté dítě," dodal.

Například dvanáctiletá Julie Sazaňski z Kroměříže vytvořila dílo, které pojmenovala Skleněná bagetka. "Je to černé sklo, na tom je křišťál a je to posypané rozřezaným bílým sklem," řekla ČTK. Nejvíc se jí líbilo foukání skla, nemyslí si ale, že by se tím v dospělosti zabývala. "Mě by spíš bavilo dělat malinké věci ze skla, náušnice a tak," dodala.