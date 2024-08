Dnešek je dosud nejteplejším dnem letošního roku, rekordů padlo jen několik

Dnešek je dosud nejteplejším dnem letošního roku. Teplotní rekordy ale padly jen na několika stanicích, protože na mnohých stanicích platí nejvyšší hodnoty z předchozích let, kdy bylo i kolem 38 stupňů. Nejtepleji dnes bylo ve Strážnici na jižní Moravě, kde naměřili 37,1 stupně Celsia. To je o 0,1 stupně více než v roce 2015. Vyplývá to z vyjádření pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a informací, které ústav zveřejnil na facebooku.

"Dnešní teploty v nižších polohách přesáhly na mnoha místech hodnotu 34 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Jihomoravském kraji, kde se teploty přehouply až přes 37 stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ.

Více než 36 stupňů bylo v Brodu nad Dyjí a Lednici taktéž v Jihomoravském kraji. V Lednici byl dnešní hodnotou 36,2 stupně překonán devět let starý rekord, který byl o 0,1 stupně nižší. Kromě jižní Moravy naměřili meteorologové 35 stupňů a více také například v Přerově v Olomouckém kraji, ve středočeské Čáslavi či Starém Městě ve Zlínském kraji. V Přerově padl 72 let starý teplotní rekord, meteorologové tam naměřili na stanici se 142letou historií 35,4 stupně. Dosavadní rekord z roku 1952 byl o 1,3 stupně nižší.

Ze 169 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let, překonaly denní maxima ale jen na 17 stanicích. Většinou šlo o moravské a slezské lokality. "Můžou za to předchozí roky, kdy jsme v srpnu zaznamenávali velká vedra," řekla ČTK Jana Hujslová z ČHMÚ. Podle ní mají mnohé stanice rekordy z roku 2015, kdy na některých místech teploty dosáhly i 38 stupňů.

Kvůli suchému a horkému počasí až do odvolání platí výstraha před požáry na jihu Moravy a pro dnešek i pro velkou část Čech. Vedra a riziko požárů v některých regionech zmírní bouřky, které dorazí dnes večer a v noci ze západu a ve čtvrtek se přesunou na Moravu a do Slezska. Velmi teplá bude i noc na čtvrtek. Mnohde může být i tropická, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia.