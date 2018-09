Do babyboxu v Mostě někdo vložil holčičku, jmenuje se Jolana

Do babyboxu nemocnice v Mostě v noci na neděli někdo odložil novorozenou holčičku. Dítě zabalené v ručníku je zřejmě v pořádku, dostalo jméno Jolana. V tiskové zprávě to uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Za třináct a půl roku jejich existence je to 175. odložené dítě a 101. holčička. V Mostě je to páté dítě odložené do babyboxu, z toho jen jeden byl kluk.

Holčičku kdosi odložil do babyboxu v sobotu kolem 22. hodiny. "Protože včera (v sobotu) měla svátek Jolana, dostala tohle exotické jméno i čerstvě narozená a pouze v ručníku zabalená holčička vážící 3330 gramů a měřící 48 centimetrů," uvedl Hess. Informaci dostal od primářky dětského oddělení v Mostě Marie Váchové. "Ujistila mě, že holčička je na první pohled zdravá," dodal.

První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo uvidí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.