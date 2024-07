Do centra Bystřice pod Hostýnem se sjelo na 30 automobilových veteránů

Do centra Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se dnes sjelo na 30 automobilových a motocyklových veteránů. Dopoledne mohli lidé na Masarykově náměstí obdivovat historická vozidla značek Tatra, Mercedes Benz, Ford nebo Citroën. Některá z nich pocházela i ze začátku 30. let minulého století. Vůbec nejstarším vystavovaným strojem byl ale motocykl Harley-Davidson z roku 1928, řekl ČTK pořadatel Jiří Táborský.

Setkání veteránů je memoriálem, který připomíná památku jeho otce, velkého příznivce historických automobilů. Účastnící dorazili z mnoha míst České republiky, jeden z majitelů historického auta přijel z Německa. Pořadatelé pojali sraz recesisticky. Motoristé se převlékli za námořníky, pionýry nebo rodinu Flinstoneových, nechyběl ani kostým muchomůrky. "Veteránské spolky a hnutí se začaly sdružovat na popud toho, že dřív se používala stará auta jako alegorická auta, na různé recese, na různé zatahování, majálesy a tak dál. A chtěli jsme se 'vrátit ke kořenům'. My jsme letošní memoriál nazvali Blázni na cestách," řekl Táborský.

Mezi dlouholeté účastníky srazů majitelů historických aut je František Vodica z Bochoře na Přerovsku. Nechyběl ani na dnešním setkání. Po léta na silnice vyjížděl s Tatrou 52, kterou však před nedávnem věnoval do muzea. Namísto ní si pořídil kabriolet Tatra 75, který dnes představil i v Bystřici pod Hostýnem. "Je to pro mě na řízení daleko jednodušší, je to lehčí auto, lépe ovladatelné," řekl ČTK Vodica.

Béžovo-černý vůz pochází z roku 1936, obsah motoru má téměř 1700 kubických centimetrů. "Je to auto s rychloběhem a podle starých příruček by mělo jet až 110 (kilometrů v hodině). Jinak těch 80 asi. Já ho mám letos první rok. Takže zatím jsem s ním byl asi čtyřikrát," uvedl majitel veterána. O historická auta se zajímá od začátku 70. let. Kromě Tatry 75 vlastní ještě vůz Tatra 613, jeho manželka Škodu Felicia z roku 1961. Jezdí na srazy v České republice a Slovensku.

Před polednem vyrazily nablýskané historické vozy z Bystřice pod Hostýnem zhruba na 50 kilometrů dlouhou vyjížďku po okolí. Trasa vedla přes Rusavu na Kroměřížsku, Držkovou, Lukov a Fryšták na Zlínsku a Holešov na Kroměřížsku zpět do Bystřice pod Hostýnem. Na hřišti v místní části Bílavsko čekalo na účastníky občerstvení, plnění úkolů a zábava.