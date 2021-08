Do Chorvatska přijelo do půlky srpna více Čechů než za celý loňský rok

Do Chorvatska přijelo z České republiky letos do poloviny srpna podle Chorvatského turistického sdružení zhruba 561 tisíc cestovatelů, asi o 41 tisíc více než za celý loňský rok. K Jadranu podle sdružení může v září zamířit ještě minimálně kolem 40 tisíc českých turistů. Na chorvatském žebříčku návštěvnosti jsou Češi na pátém místě za Němci, Slovinci, Poláky a Rakušany. Chorvatské turistické sdružení to ve čtvrtek uvedlo v tiskové zprávě. Vyšší zájem o pobyty v Chorvatsku oproti loňsku sledují také některé tuzemské CK, lákají cestovatele na podzimní nabídky. Meziročně vzrostla i poptávka i po dovolených na jachtě na Jadranu.

Češi letos v Chorvatsku už strávili přibližně 3,6 milionu nocí, což je o 45 procent více než loni. "Prvních pět míst mezi nejoblíbenějšími cíli návštěvníků z České republiky dle počtu přenocování zaujímají letos města Umag, Medulin, Rovinj, Poreč a Funtana nacházející se všechna v Istrijské oblasti, a první desítku pak doplňují jižněji situovaná města Omiš, Novalja, Baška Voda, Baška a Biograd na Moru," uvedl ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro ČR a Slovensko Dubravko Miholić.

Kromě tradičních pobytů u moře přijíždějí Češi podle Miholiće do Chorvatska čím dál častěji za aktivní dovolenou, kterou tráví na jachtách, kolech nebo pěších túrách. Země u Jadranu je podle něj vhodná i k návštěvě na podzim. Lidé mohou objevovat kulturní památky, dopřát si relaxační pobyt ve wellness provozech a vše je možné spojit například s ochutnávkami prvního vína přímo ve vinici, dodal.

Poptávka klientů CK Travel Family po dovolené v Chorvatsku podle výkonné ředitelky CK Blanky Hrubé momentálně převyšuje nabídku, co do konkrétních požadavků zákazníka. "Do druhé půlky července jsme byli schopni uspokojit všechny různorodé poptávky našich klientů, ať už se jednalo o rodinné hotely s all inclusive, nebo pouze penziony, nebo privátní ubytování v apartmánech a kempech. Bohužel tato velká poptávka se projevila od začátku srpna naplněností všech kapacit v Chorvatsku," uvedla.

Prodeje pobytů v Chorvatsku v letošní sezoně podle Hrubé stále rostou. V porovnání se stejným obdobím loňského roku stouply o zhruba 30 procent. Oproti roku 2019, tedy době před pandemií, je to podle ní ale stále velký propad.

V případě, že se nezpřísní protiepidemická opatření, Hrubá doporučuje návštěvu Chorvatska i v září, kdy je tam podle ní stabilní počasí a moře velmi teplé. Travel Family zároveň připravila pobyty za posezonní ceny. Vzhledem k naplněnosti ubytovacích kapacit a velkému zájmu podle Hrubé vše nasvědčuje tomu, že v Chorvatsku se sezona prodlouží.

"Zájem Čechů o dovolenou na jachtě v Chorvatsku je tento rok podle našich čísel zcela výjimečný. Během léta se poptávka meziročně zvýšila o 75 procent, od začátku roku potom o 125 procent. Největší zájem je tradičně o lokality kolem Splitu, Střední Dalmácie a v blízkosti Zadaru," řekl spoluzakladatel a výkonný ředitel vyhledávače jachet Boataround.com Pavel Přibiš.

Cestovní agentura Invia sleduje v současné době podle své mluvčí Andrey Řezníčkové u Chorvatska klesající zájem. Vzhledem k tomu, že je druhá polovina srpna, je to podle ní běžné. Obecně je letos podle ní o Chorvatsko srovnatelný zájem jako loni, kdy se vzhledem k omezené letecké dopravě prodávalo hodně. "Cestovatelé, kteří si vybírají Chorvatsko, tam jezdí do září, je to lokalita hlavně pro rodiny s dětmi, které tam vyrážejí vlastním automobilem, na osm dní s polopenzí, do tříhvězdičkových hotelů," dodala Řezníčková.