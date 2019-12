Do domu v České Třebové se po požáru lidé vrátí do poloviny února

Obyvatelé panelového domu na sídlišti Lhotka v České Třebové, kteří museli v červnu kvůli požáru opustit své byty, se do nich budou postupně vracet až do poloviny února. Řemeslníci průběžně dokončují opravy, prvních pět rodin se již nastěhovalo, řekl vedoucí kanceláře Stavebního bytového družstva Česká Třebová Karel Rosenberger. Příští týden by se měly do svých bytů vrátit další čtyři rodiny, do Vánoc by jich mohlo být doma deset až dvanáct z celkových čtyřiceti.

"Předpokládáme, že do konce ledna až poloviny února by se měli nastěhovat všichni obyvatelé," uvedl Rosenberger.

Stavební firmy musely vedle střechy opravit také všechny byty poničené vodou, která při hašení protekla až do přízemí. Vybouraly bytová jádra, vytrhaly podlahy, instalovaly nové rozvody elektřiny a vody. "Nyní se postupně dokončují finální omítky, obklady a nové podlahy," řekl Rosenberger.

Požár střechy na družstevním domě zřejmě vznikl od natavování lepenky, kterou tam dělníci opravovali. Většina obyvatel se přestěhovala k příbuzným či přátelům, několik jich využilo nabídku radnice a ubytovali se v ubytovnách Drumel a Orlík.

Škoda způsobená požárem a hašením se odhaduje na třicet milionů korun. Uhradit by ji měla pojištění družstva, obyvatel i firmy, která střechu opravovala. Pardubický kraj vyčlenil pro družstvo z krizového fondu na odstranění následků a nepojistitelných škod mimořádnou dotaci milion korun. Radnice na pomoc obyvatelům vypsala veřejnou sbírku, která skončila 31. srpna, na účtu se sešlo asi 394 tisíc korun. Částka se rozdělila mezi konkrétní obyvatele domu podle koeficientu, jakým přispívali do fondu oprav. Rada města také schválila příspěvek sto tisíc korun na opravy společných prostor.