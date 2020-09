Do Německa se bude zatím cestovat bez omezení, dopravci čekají na zájem cestujících

Vlaky a autobusy budou jezdit z Česka do Německa zatím bez omezení. Dopravci chtějí počkat na vývoj poptávky, podle ní následně v příštích dnech rozhodnou o případném snížení kapacit nebo počtu spojů. Vyplývá to z informací dopravců. Německo zřejmě ve středu zařadí celé Česko mezi rizikové oblasti, a bude tak po cestující z ČR požadovat negativní test na koronavirus nebo nástup do karantény. Opatření se nemají týkat pendlerů, profesionálních řidičů a lidí, kteří pouze projíždějí.

"Předpokládáme, že autobusové spoje RegioJet, které jezdí do Německa, budou v provozu ve stejném režimu jako doposud," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Společnost tak chce postupovat stejně jako v případě Slovenska, které také zavedlo v minulém týdnu omezení pro cesty z ČR. Dopravce zatím žádné spoje k východním sousedům nepřerušil.

O případném omezení spojů do Německa dosud nerozhodl ani FlixBus. Většina jeho spojů totiž vyjíždí z Prahy, pro kterou už německá omezení platí z předchozích dnů. Zařazení celé ČR mezi rizikové oblasti tak situací příliš nezmění. "Lze ale předpokládat, že dojde k poklesu zájmu cestujících z dalších regionů, kde autobusy FlixBus staví, zejména z Brna," řekla mluvčí FlixBusu Martina Čmielová. Autobusový dopravce proto plánuje průběžně sledovat vývoj poptávky cestujících a podle toho následně rozhodne i o své nabídce. "Pokud o mezinárodní spoje do Německa významně klesne zájem, budeme zvažovat dočasné přerušení provozu některých spojů," dodala Čmielová.

Vývoj poptávky jsou podle dřívějších vyjádření připraveny sledovat i České dráhy. Ty provozují vlakové spoje společně se svým německým partnerem Deutsche Bahn, se kterým o situaci průběžně jednají. V případě úbytku cestujících tak lze předpokládat možné snížení kapacity některých spojů do Německa. Podobně dráhy postupovaly i u spojů na Slovensko, kam během tohoto týdne postupně přeruší provoz pěti páru vlaků.

Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Tato omezení už nyní platí pro Prahu a Středočeský kraj, které Německo považuje za epidemiologicky rizikové. Opatření by se zatím nemělo týkat pendlerů nebo pracovníků v mezinárodní dopravě. Od 1. října Německo nejspíš ještě zpřísní svá opatření, kdy bude i přes negativní test požadovat po cestujících z rizikových zemí nástup do karantény.